Munnickenveldlaan?

Aan de hand van originele documenten over de Tweede Wereldoorlog, gevonden in het Nationaal Archief in Den Haag en in het Waterlands Archief in Purmerend, is volgens bevoegde en bekwame onderzoekers onomstotelijk vastgesteld dat burgemeester Clement van Baar actief heeft bijgedragen aan de vervolging en de dood van 21 Joden uit de gemeente Edam. Slechts het kind Heinz Levy (nu Michael Lowenthal) overleefde het concentratiekamp.

Van Baar deed dat door uiterst nauwgezet alle gevraagde administratieve gegevens over ‘zijn’ Edamse Joden aan de Nazi’s te verstrekken en weer enige tijd later hun gedwongen verhuizing naar het ‘Judenviertel’ in Amsterdam met onder meer arrestaties door de politie te organiseren. Duidelijk daarbij is dat hij het tegendeel geweest is van de burgervader die zijn Joodse inwoners naar vermogen probeerde te helpen om aan de dodelijke vervolging te ontkomen.

Met die kennis van zaken zal het duidelijk zijn, dat de gemeente Edam-Volendam zich het eerbetoon van een straatnaam voor deze burgemeester niet meer kan veroorloven. Net als in de gemeente Hoogeveen in Drenthe die al eerder met een haast identiek probleem werd geconfronteerd, zal ook bij ons de straatnaam voor Van Baar, moreel gezien, niet gehandhaafd kunnen worden, omdat het gaat om diens actieve hulp bij het plegen van het grootste kwaad dat we kennen: een misdaad tegen de menselijkheid.

Ondanks de ernst van de zaak kwam ons Gemeentelijk Bestuur in de weken en maanden die er verlopen zijn sinds de bekendmaking van Van Baar zijn rol tijdens de bezetting, niet veel verder dan enige gesprekjes in het zogenaamde Presidium, door insiders uit Edam en Volendam in de wandelgangen de commissie Stiekem genoemd. Fractievoorzitters spreken daar met de burgemeester over onderwerpen die het volle democratische daglicht (nog) niet kunnen velen.

‘No problem’ mijnerzijds, als daaraan behoefte is, ook al begrijp ik nog steeds niet waarom al die geheimzinnigheid nodig was. Sterker, het werkte in dit geval eerder averechts: allerlei vreemde verhalen gingen de ronde doen.

Zo zou het verzoek om de naam van Van Baar te verwijderen, in alle ernst vertaald zijn in het handhaven ervan met toevoeging van een QR-code!

Zo zouden burgemeester en wethouders van mening zijn, dat de bezettingstijd voor ons te onoverzichtelijk was om de conclusie te kunnen trekken dat Van Baar actief betrokken was bij de vervolging van ‘onze’ Joden!

Op zulke oncontroleerbare, malle verhalen ga ik, ook nu, niet in. Daarvoor heb ik een te groot vertrouwen in het gezonde verstand en de goede wil van mijn medemens, en in dit geval van de raadsleden en van het dagelijks bestuur van onze gemeente in het bijzonder. Om dat te ervaren hoop ik dan ook dat het onderwerp spoedig ‘open en bloot’ in een raadsvergadering besproken wordt. En tot slot, om te laten zien hoezeer ik geloof in de kwaliteit van het afgeronde onderzoek dat heeft plaatsgevonden, houd ik mij nu alvast bezig met de tweede en laatste stap in deze moreel zo belangrijke zaak: met de nieuwe straatnaam. Mijn favoriet tot-nu-toe is, zoals iedereen inmiddels wel op de foto en in de kop van het artikel heeft kunnen zien en lezen: de Munnickenveldlaan. Het bijzondere daarbij is dat de naam Munnickenveld dan eindelijk ook officieel in de boeken komt. Want, zo las ik in het bekende rode stratenboekje van de overleden Volendam-kenner Dick Brinkkemper, dat hoewel jong en oud de wijk Munnickenveld ‘kan dromen’, het nog steeds slechts een officieuze naam is. Ik hoop met dit voorzetje mijn medeburgers in de gemeente enthousiast te hebben gemaakt om ook zelf eens naar een mooie, zinvolle naam te gaan zoeken. En wie weet, misschien mogen wij burgers daarna ook samen een keuze maken uit het aanbod!

Met een groet van Piet Koning.