Murkin: ‘We stonden te vaak niet goed’

Met vijfhonderd meegereisde supporters koesterde FC Volendam verwachtingen in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk, ook al verloor die ploeg thuis tot dusver alleen van de topclubs. ,,We hebben verdedigend echter teveel steken laten vallen”, baalde trainer Wim Jonk na de 4-1 nederlaag. ,,We speelden vanuit 5-3-2 en hadden afspraken gemaakt om door te dekken, maar dan moet je op de juiste momenten doorstappen en niet gaan twijfelen, want daar spelen zij op in.” De trainer schreeuwde zich de longen uit het lijf. ,,Ik had al een onderbuikgevoel voorafgaand. In ruimtes verdedigen is voor ons dus nog steeds moeilijk”, hoopte de trainer dat zijn ploeg daarin stappen had gemaakt. ,,Daarentegen hebben we zelf ook kansen – van Robert Mühren – en mogelijkheden gehad. Gaetano (Oristanio, red.) was te wild in de afronding.” Door Eddy Veerman

Teleurstelling na een tegengoal. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Derry John Murkin moest behoorlijk bijkomen na afloop: ,,Het ging – zeker in de tweede helft – alleen maar op en neer.” Met Mats Seuntjens had hij bovendien de beste speler van RKC tegenover zich. ,,We wisten dat zij ons op de counter zouden proberen te pakken, we wisten het, maar we stonden te vaak niet goed. We moesten doordekken, maar ergens op het veld deden we dat niet, waardoor een speler van RKC kon draaien en er ruimte lag. En dan waren ze ook meteen goed weg.”

,,Wij hadden ook fases dat we wel doordekten en daaruit ook kansen kregen, maar dan maakten we er geen gebruik van. We waren ook slordig in de eindfase, anders hadden we nog meer kunnen creëren. Ik kwam er zelf ook een aantal keren overheen op links maar ik heb nul goede voorzetten gegeven. Misschien ging ik teveel nadenken van ‘nu moet-ie goed komen’.”

,,Dit is kloten. Het voelt als een weggegooide kans. We kregen zelf meteen een grote kans en als je die maakt, voetballen wij misschien wat lekkerder. Nu scoorden zij snel en wachtten ze af. Bij ons werd het na die goal een beetje statisch, er was te weinig diepgang. Dan moet je de bal terugspelen en dat willen zij, dan gingen zij druk zetten.” In de tweede helft betekende een Brabantse counter meteen 3-0. ,,Ik had daar moeten stappen en Seuntjens buitenspel moeten zetten. Daarna zat ik even in de draaimolen”, doelde hij op de kapbewegingen van Seuntjens. ,,Op dat moment had ik net een paar sprintjes achter elkaar getrokken, dan zit je ook even kapot. Hij is hun beste speler. Hij hield zich vaak helemaal aan de zijkant op, ik wilde wel kort zitten, maar dan lag er aan de binnenkant meer ruimte. Maar als je Seuntjens ruimte geeft en hij de bal heeft, is hij moeilijk te verdedigen.”