Muurtje metselen en vogelhuisje maken bij HSB

HSB heropende afgelopen zaterdag haar deuren voor personeelsleden en familieleden. Na een intensieve renovatie werd het hernieuwde hoofdkantoor getoond aan de belangstellende. Op de werf werden veel leuke activiteiten georganiseerd voor de enthousiaste kinderen.

In het kantoor konden bezoekers zien hoe het interieur werkelijk getransformeerd is. Verspreid over de twee verdiepingen lagen boeken met foto’s van het bedrijf over de jaren heen en konden mensen het gebouw met een Virtual Reality-bril ervaren.

Hoewel het bedrijf zich met de heropening op de toekomst richt, werd ook stilgestaan bij het verleden. Aaf Beers onthulde in het bijzijn van familieleden een mooi glas in lood-raam met daarin vereeuwigd de grondleggers van het bedrijf, Hein Schilder (van Madoet) en zijn vrouw Agie.