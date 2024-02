Frank Bond presenteert nieuwe EP ‘Spells’

Mystieke show op het podium van PX

Afgelopen vrijdag presenteerde Frank Bond in de PX - onder pseudoniem van Francis Alban Blake - zijn nieuwe EP ‘Spells’. De Volendammer songwriter gaf zijn show een opmerkelijke vorm: met artiest én publiek op het podium.

Door: Chris Bond

Door een lege, donkere zaal werden honderd nieuwsgierige mensen richting het podium van de PX geleid. Onder gedimde, blauwgekleurde lichten stonden tien rijen stoelen, gericht op de plaats waar enkele ogenblikken later singer-songwriter Frank Bond zou verschijnen. Het podium was omringd door hoge zwarte gordijnen, waardoor het veranderde in een mystieke ruimte.

Frans de Blaak

Het was precies de setting die Bond voor zich zag. De geheel uitverkochte show werd opgevoerd op een podium dat tot de rand aan toe bezet was. In het knusse gezelschap presenteerde Bond zijn nieuwe EP ‘Spells’, onder het pseudoniem Francis Alban Blake, dat weer een pseudoniem is van Frans de Blaak. In een patroon lagen onder enkele stoelen belletjes verstopt, waarmee het publiek met eigen handen de show mocht inleiden. Het geklingel van de belletjes vormde de intro van het eerste nummer ‘Confessions of a Justified Singer’

Jarenlang was De Blaak de geheimzinnige verdwenen persoon uit Warder, wiens muziek Bond had afgemaakt en naar buiten bracht namens familie van De Blaak. Vorig jaar liet de Volendammer artiest echter weten dat dit allemaal slechts een fictie was en hij het al die tijd zelf was geweest.

‘‘Mijn pseudoniemen zie ik als rollen voor een acteur”

Het is echter niet het enige pseudoniem onder wiens naam Bond muziek heeft gemaakt. Schuilnamen als Frans de Blaak, Alain Fournier en Grapefruit Airbag geven de artiest de kans om afstand te nemen van zichzelf, en om een ander geluid te laten horen, legt hij uit. „Mijn pseudoniemen zie ik als rollen voor een acteur. Frans is een samenbundeling van mensen die ik heb ontmoet, en met Frans was het mijn doel om de liedjes te laten klinken als de emotie die ze uitdragen. Frans’ nummers klinken daarom hier en daar alsof ze kapot zijn.

‘Spells’

Bond speelde de liedjes van zijn nieuwe EP met zijn gitaar in hoog tempo, waarboven hij met zijn stem soms bijzonder hoge noten haalde. De muziek, onder begeleiding van zijn akoestische gitaar, viel deels in het folk-genre, maar toch vindt de artiest het moeilijk om te vergelijken met bestaand materiaal. „Ik geloof dat ik met ‘Spells’ best een eigen sound heb laten ontstaan”, zegt Frank trots. „De liedjes hebben bovendien veel met elkaar te maken, en de teksten sluiten als verhalen op elkaar aan.”

‘‘We vieren dat het project eindelijk het daglicht ziet!”

Voor Frans de Blaak is het einde nabij. Voor het pseudoniem waaronder Bond jarenlang muziek heeft geproduceerd, brengt hij in de komende jaren nog één laatste plaat uit. De Volendammer songwriter is trots op wat hij en zijn licht- en geluidsteam, bestaande uit Freek, Dave en Stefan Schokker, met de show van ‘Spells’ hebben neergezet. „Ik ben ontzettend blij dat we vanavond ons werk hebben kunnen presenteren”, zegt Bond enthousiast. „Deze plaat lag al bijna anderhalf jaar stof te vergaren en nu kunnen we eindelijk vieren dat het project het daglicht ziet!”