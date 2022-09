’N Loopie met achttien wandelaars naar Marken

Zondag 11 september ging de maandwandeling van ’n Loopie naar Marken. Onder de fel schijnende zon zetten achttien wandelaars koers richting het schiereiland. Het vertrekpunt was Sporthal de Opperdam. Daarvandaan bevond de eerste halte zich in Monnickendam.

Na een welverdiend rustmoment met koffie en gebak bij De Waegh werd de wandeling richting Marken voortgezet. Naarmate de tijd vorderde ging de zon steeds feller schijnen. Volgens deelnemers was het weer ‘prachtig mooi’.

Eenmaal in de gezellige gemeente aangekomen deelde de groep zich in tweeën. De helft ging richting de Marker haven en de andere helft maakte van de gelegenheid gebruik om de vuurtoren van Marken te bezichtigen. Na afloop van de onvergetelijke dag vertrok het gezelschap per boot terug naar Volendam.