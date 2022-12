N247: herinrichting of tunnel bij Broek in Waterland?

Onlangs zijn er verschillende plannen gepresenteerd om de schrijnende verkeersdoorstroming op de provinciale weg door Broek in Waterland aan te pakken. Onder meer een tunnel en herinrichting van de bestaande weg behoren tot de scenario’s. Een onderdoorgang biedt de beste oplossing als het gaat om een betere verkeersdoorstroming, maar blijkt met een prijskaartje van zo’n 190 miljoen een kostbare optie. De duurste variant wordt zelfs geschat op 236 miljoen euro.

Wie tijdens de ochtendspits van Edam-Volendam richting de hoofdstad moet vertrekt een stuk vroeger dan nodig zou moeten zijn. Dag in, dag uit staat de N247 vast. Volgens onderzoek zouden automobilisten uit Volendam ruim zeven minuten vertraging oplopen als ze ’s ochtends richting Amsterdam rijden. Voor automobilisten uit Edam geldt ruim acht minuten vertraging. ’s Middags op de terugweg loopt die vertraging nóg verder op: Reis je naar Volendam? Dan kun je rekenen op negen minuten vertraging op de N247. Richting Edam wordt dat zelfs tien minuten. In Broek in Waterland valt tijdswinst te behalen, ongeacht voor welke optie gekozen zal worden. Komt er een bovengrondse herinrichting van het wegdek door Broek in Waterland, dan is de tijdswinst ’s ochtends twee minuten en ’s middags vijf minuten. Met een onderdoorgang loopt de tijdswinst op tot ’s ochtends ruim drie minuten en tijdens de avondspits met bijna zes minuten.

Begin 2023 komen de actieve projectgroepen samen om de recente onderzoeken te bespreken. Het project Bereikbaarheid Waterland betreft een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Waterland, Purmerend, Amsterdam en Edam-Volendam. Een definitief besluit wordt pas verwacht na de provinciale statenverkiezingen in Maart 2023.