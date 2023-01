Na drie jaar weer concert op grote hoogte

Het heeft drie jaar stil gelegen, maar dit jaar mochten we weer de toren in tussen de nachtmissen door. De weersverwachtingen zagen er niet goed uit. Windkracht 5 en kans op een bui. Uiteindelijk was het vrijwel windstil, droog en een aangename 10 graden. We hebben nog nooit zulke mooie omstandigheden gehad in de 30 jaar dat we dit nu doen.

Prachtig uitzicht vanuit de kerketoren over het Doolhof

Gewapend met glühwein, bouwlampen, standaardverlichting en dikke winterjassen klommen we weer naar boven om ons tussen de grote klokken op te stellen. Beneden was onze vaste fanclub weer aanwezig die dit jaar weer een beetje is gegroeid.

Het klonk dan ook fantastisch. We hebben het repertoire iets uitgebreid met nieuwe kerstnummers Dit jaar hadden we kerstbelletjes mee om nummers zoals ‘Jingle Bells’ een extra kerstelijk tintje te geven.

Bekijk alle prachtige foto’s en filmpjes van dit optreden op onze site.

Donateursconcert

Gedurende drie jaar was het voor ons niet mogelijk om een concert te organiseren en uit te voeren. Vanaf februari was dit wel weer mogelijk maar moesten we wel eerst een programma samenstellen en instuderen omdat ook de repetities geregeld stil hebben gelegen. In de tussentijd werden we ook nog geconfronteerd met een dirigentenwisseling. Een donateursconcert zat er dan ook nog niet in. Wel hebben we gelukkig nog een afscheidsconcert voor onze vorige dirigent Pieter Koster kunnen geven tijdens de Volendammer Dag.

Vanaf september zijn we aan de slag gegaan met onze nieuwe dirigent Jeroen Drenth. We zijn volop bezig geweest om een heel nieuw programma in te studeren en zondag 22 januari aanstaande is het dan eindelijk zover. We gaan weer een donateursconcert geven!

Daar kunt u ons met onze nieuwe dirigent aan het werk zien. Bij het concert worden we geholpen door een aantal gastmuzikanten en een paar zangers.

Het gaat een schitterend concert worden met prachtige muziek. En we staan te trappelen.

Noteer alvast in de agenda’s: zondag 22 januari 2023 in de PX, aanvang 16.00 uur.

Donateurs die € 20 of meer hebben gedoneerd afgelopen jaar hebben inmiddels 2 kaarten voor het concert ontvangen, of zullen die binnenkort ontvangen.

Kaarten zijn voor € 10 per stuk verkrijgbaar via onze site. Stuur een berichtje naar één van de bestuursleden en het komt helemaal voor elkaar. Kaarten zijn ook aan de deur verkrijgbaar.

Tot dan!

