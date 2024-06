Hopen op nier van levende donor

Na harttransplantatie hoopt Tom Tol (Spek) niet wéér op een wachtlijst te hoeven

Na zestien jaar op en af van de wachtlijst, kreeg Tom Tol (spek) twee en half jaar geleden een nieuw hart getransplanteerd. De noodzaak van een nieuwe nier was destijds al duidelijk, omdat zijn nierfunctie zeer beperkt was en is. Tom had zijn hoopt gevestigd op zijn vrouw Laura, die een nier wilde doneren aan haar man. Maar onderzoek wees uit dat het voor zowel Laura als haar moeder niet verantwoord is als zij een nier gaan missen. Vandaar dat de naam van Tom binnenkort wederom op een wachtlijst komt. In de tussentijd kan dialyseren een optie zijn. ,,Maar het mooiste zou zijn als er een nier van een levende donor is.” Dat kan Tom niet alleen een langer leven schenken, maar ook een leven met kwaliteit.

Tijdens het interview dat hij een half jaar geleden in de NIVO gaf, vertelde Tom over de hel waar hij de eerste maanden doorheen moest gaan na de harttransplantatie.

,,Er ging van alles mis”, doelde hij destijds op de complicaties. Na enkele zware maanden ging het gaandeweg beter, kon hij genieten van zijn nieuwe (donor)hart, waarmee hij weer wandelingen kan maken en in de sportschool bezig kan. ,,Maar ik weet nog niet hoe het is om te leven met een goed hart én een goede nier. Volgens mij spring ik dan over het huis heen”, zei hij aan het eind van dat interview. Zoals gezegd leefde hij toen nog in de overtuiging dat het geschenk – een nieuwe nier – van zijn vrouw of schoonmoeder kon komen. Maar daar ging onlangs een streep doorheen.

,,Ik wilde hem helpen, maar daarvoor word je eerst zelf onderzocht en het bleek dat ik geen nier kan missen. Ze wilden bij mij blijven. En ook bij m’n moeder was het niet verantwoord. Als het voor de eventuele donor een probleem kan opleveren, gaat het niet door. Goed dat er zo naar gekeken wordt, maar aan de andere kant was het voor ons een grote teleurstelling. En ook voor Tom.”

Zijn overlevingsdrang is onveranderd groot, maar zijn vechtlust heeft wel een knauw gekregen. ,,Alles is afgeketst, dat betekent dat ik op een wachtlijst kom voor een donornier van iemand die overlijdt. Dan zit je weer jarenlang met die telefoon in je hand, te wachten op dat belletje. Dat heb ik al eerder zestien jaar gehad. En in de tussentijd kan ik als het moet dialyseren.” Dan filtert je buikvlies de afvalstoffen uit het bloed. ,,Dat heb ik destijds in het ziekenhuis korte tijd moeten doen en daar heb ik geen prettige ervaring mee. In die periode was ik sowieso erg ziek.”

Niertransplantatie gebeurt meestal tussen familieleden, maar ook buiten die kring. Tom vertelt over de Stichting ‘Doneer een nier bij leven’. ,,Daar staan veel – best wel jonge – mensen op met de vraag naar een nieuwe nier, die allemaal dialyseren en op de wachtlijst staan. Op die lijst raak ik ook met mijn naam.”

,,De nier van een persoon die overlijdt gaat eerst in het ijs en moet een afstand overbruggen; in geval van een levende donor wordt-ie zo overgeheveld”

De hoop is gevestigd op zo’n gezonde nier van iemand anders, van een levende donor. ,,De nier van een persoon die overlijdt gaat eerst in het ijs, moet een afstand overbruggen. In het geval van een levende donor, dan wordt-ie zo overgeheveld en gaat-ie er warm in, dan is de nier maar korte tijd buiten iemands lichaam.” Bij een gezond iemand neemt de overgebleven nier de functie van beide nieren over. Tom: ,,Maar ik besef ook wel dat het een dingetje is, best ingrijpend om zoiets te doen voor een ander.”