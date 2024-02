Na ruim 100 jaar terug in het Edams Museum

Het was, woensdag 7 februari, een feestelijk moment in het Edams Museum: de ‘samenkomst’ van drie fraaie schilderijen die na een hele eeuw en omzwervingen over de halve wereld dankzij een bijzondere tipgever nu weer terug zijn waar zij ooit geschilderd werden: in het Steenen Coopmanshuys van Edam!

De drie schilderijen, het ‘Oud-Hollandsch Binnenhuis’, het ‘Volendammer portret’ en ‘Volendamse in het Edams Museum’.

Eén ervan was al eerder thuisgebracht, en siert sinds 2022 weer de tuinkamer waarin het, tussen 1906 en 1911, ook geschilderd werd: het ‘Oud-Hollandsch Binnenhuis’ van Nicolaas van der Waay (1855-1936). Dat dit schilderij verworven kon worden, door het winnende bod erop op een veiling door het Berlijnse ‘Auktionshaus Quentin’, was te danken aan een tip van Klaas Kes, bestuurslid van ‘Artist kom binne’ uit Volendam en als kunstverzamelaar in hart en nieren sinds jaar en dag alert op ‘Volendamse schilderijen’ die op veilingen wereldwijd wordt aangeboden. Dat zijn er heel wat, met een dergelijke titel of met meisjes in klederdracht, maar Kes constateerde bij sommige werken dat het interieur niet, zoals zo vaak, dat ‘van Spaander’ was, maar van het Edams Museum: de glas in lood ramen, de Statenbijbel, het trappetje naar de keuken, het is er vrijwel allemaal nog.

En zo attendeerde Kes het Edams Museum eind vorig jaar op het mooie doek ‘Volendamse in het Edams Museum’ (1906-1911) wat te koop werd aangeboden op een veiling in Los Angeles: opnieuw kon het Edams Museum een ‘in eigen huis gemaakt schilderij’ verwelkomen.

Maar dat was nog niet alles. Aan de muren van zijn eigen huiskamer, die overigens oogt als een mini-galerie, had Kes sinds een jaar of tien een mooi ‘Volendammer portret’ door Thérèse Schwartze (1851-1918) hangen, dat bij nadere beschouwing óók in het Edams Museum geschilderd bleek te zijn. Of het Museum het misschien kon kopen, was de vraag. En het antwoord: “Het hóórt gewoon in Edam”, besloot Kes, weliswaar met enige pijn in het hart. Want inderdaad, ‘Volendammer vrouw met witzijden kralap’ door Schwartze geschilderd in 1910, is een plaatje om te zien! En zo is het Edams Museum twee schilderijen rijker, waarvan de aankoop, de verzekering, het vervoer - en, op een later moment, het opnieuw bespannen en reinigen van de Van de Waay - bekostigd konden worden dankzij de financiële steun van de Vrienden van het Edams Museum. Maar vanaf dit weekend al zijn alledrie te bewonderen in de tuinkamer van het Steenen Coopmanshuys, tussen 10.00 en 16.30 uur.

Klaas Kes naast ‘zijn’ Schwartze.