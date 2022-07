Negentien kermiskrakers op een bieropener

Na twee jaar stilte eindelijk weer Kerremusmuziek

De gezelligste USB-stick op aarde ligt weer in de winkels. Na twee jaar zonder kermis hebben de artiesten van De Kerremus USB een stapje extra gezet om het verzamelalbum nóg gezelliger te maken. En dat is te horen. Medeorganisator Joop Bouwman waarschuwt liefhebbers van een feestje de Kerremus USB vooral niet doordeweeks af te spelen. ,,De liedjes zijn zó gezellig dat je spontaan een koud blik bier opentrekt.”

Maar liefst negentien gloednieuwe kermiskrakers zijn er te beluisteren op de Kerremus USB. Het album bestaat uit een gebalanceerde mix tussen geroutineerde artiesten en nieuw talent. ,,Die melange komt de verschillende genres absoluut ten goede”, zegt Bouwman. ,,We hebben namelijk weer een geweldig variërend album met muziek voor ieder wat wils. Het enige dat alle liedjes met elkaar gemeen hebben is dat ze stuk voor stuk oergezellig zijn.”



De negentien feestkrakers die op de Kerremus USB 2022 te horen zijn komen van De Rosa’s, Volop Skik, Alleve Draai, De Vrienden van Jeff, De Kerremusband, John Skell, De Ouwe Kluit, Enpique Ieglas, Helmen Verplicht, Daniël Metz, JBJ & Co, Kratjetoe & Ome Dirk, De Raddraaiers, Klaas Dekker, Neef & De Waffel, Jeff & de Oudjes, De Grijpers, Jan Mühren & Simon Stein en Peppino. ,,Het is duidelijk dat die namen garant staan voor feest”, vervolgt de voormalig frontman van Ad Fundum en Trammeland. ,,Tevens zullen de Kerremus-artiesten hun hits ten gehore brengen op vrijdag van de derde week van de bouwvak in de Brugstraat én op maandag van kermis in de Jozef. Wij adviseren mensen om de Kerremus USB nog op te pikken vóór de vakantie. Dan kan je straks vanaf je strandstoel met een cocktail in de hand de teksten alvast uit je hoofd leren!”

De Kerremus USB 2022 is vanaf heden voor slechts € 12,- verkrijgbaar bij Jan Cas Sombroek,

BP Volendam, Primera, Gulf Volendam, Slijterij de Stient, Ten B. en Telecombinatie Volendam.

Sponsoren:

De Jozef, 't Gat van Nederland, Telecombinatie Volendam, Kwabo, Molsier, Klies en Jozef Bouw, Café De Vrijheid, Stucbouw Volendam, Stukadoorsbedrijf Peter Helmig, Bond en Sier Elektra, Bond Administratie, Schildersbedrijf Evert, Schildersbedrijf Klaas Bart, Schildersbedrijf Carlo Schilder, Peppino Clown en Goochelaar, Robin Mooijer Timmerwerken, Schildersbedrijf Visscher en Zwarthoed, Loodgietersbedrijf Evert Jan, Tegelzetbedrijf Bond-Billie, HSB Bouw, J. Bond Aannemersbedrijf, KNJ Metselbedrijf, ADB Timmerwerken, Kras Recycling en Marenco Holding BV.