Najaarsbijeenkomst van KBO in Jozef

Zo ‘n 160 mensen bezochten op donderdag 13 oktober de prachtig aangeklede Jozef voor de najaarsbijeenkomst, een van de zes jaarlijkse bijeenkomsten van KBO Volendam.

Na een welkomspraatje door de voorzitter Agatha Sombroek, was het weer tijd voor een ouderwetse bingo en kon Jan Schilder achter het bingo-apparaat plaatsnemen. Er werden maar liefst vier ronden gespeeld en verder was er een grote loterij op de nummers die op de toegangskaarten vermeld stonden. Ook hier waren leuke prijsjes mee te winnen.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd er zeer fanatiek gespeeld en hadden de ouderen weer een perfecte, gezellige middag. De volgende bijeenkomst op 17 november a.s. zal Jan Schilder (Vik) een dia middag verzorgen met als thema oud Volendam. Komt allen!