Nationale Voorleesdagen in Edam-Volendam bibliotheken

Tijdens de Nationale Voorleesdagen konden in zowel de Edamse als de Volendamse bibliotheek geluisterd worden naar verhalen van Maximiliaan Modderman. Maar natuurlijk was er meer te doen. Afgelopen zaterdag was er in de bieb in Edam een feestje voor kinderen van 2 tot 6 jaar.

Door: Klaas Smit

Er konden slingers worden gemaakt en je eigen taartbordje werd versierd en er was genoeg lekkers te eten en drinken. Dit feestje werd dinsdag in de bieb van Volendam nog eens gezellig herhaald. En woensdagmiddag stond er in de Edamse bibliotheek nog een muzikaal feestje op de planning.

Martine Zwarthoed organiseert maandelijks in de bibliotheek van Volendam een peuterparty. Tijdens de educatieve feestjes leren kinderen spelenderwijs taal ontdekken.

Zaterdag 4 februari van 10.15 tot 11.00 u leest Martine voor uit een prentenboek met het Vertelkastje én is er muziek! Alle peuters zijn van harte welkom.