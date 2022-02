Nederlands kampioen Jelle

van Raalte stopt met triatlons

De Nederlands kampioen triatlon in de leeftijdscategorie van 75+ gooit noodgedwongen de handdoek in de ring. Vóórdat het coronavirus de wereld in haar greep kreeg, wist Jelle van Raalte de prachtige titel te winnen. Het zou gelijk zijn laatste wedstrijd worden.

,,Elf jaar geleden ben ik samen met mijn vrouw Elly – de meesten kennen haar als juf Elly van de Jozefschool – naar Drenthe verhuisd om daar een Bed & Breakfast te beginnen”, begint Jelle.

,,Het leuke was dat we een specifieke doelgroep hadden met onze B&B, namelijk inwoners van Edam-Volendam. Je kunt je dus wel voorstellen dat we een ongelooflijk gezellige periode hebben doorgemaakt.” Helaas sloeg na drie jaar het noodlot toe voor ‘juf Elly’. ,,We waren op Ameland toen het gebeurde. Elly’s aorta scheurde, met als gevolg een incomplete dwarslaesie. Het zou een flinke impact op ons leven hebben, we moesten onder meer afscheid nemen van ons geliefde B&B.”Na verloop van tijd gaf Elly haar man advies dat niet aan dovemansoren gericht was. ,,Ze vroeg me waarom ik triatlons niet weer ging oppakken. Ik was direct enthousiast.

Onze wereld stond destijds volledig op de kop, het trainen voor triatlons was dus een welkome afleiding.” Al gauw stond Jelle op de deelnemerslijst voor de triatlon 75+ in Lausanne, Zwitserland. ,,Ik werd in die categorie kampioen van Nederland. En die titel heb ik nog steeds. Het coronavirus heeft sindsdien geen triatlons meer toegestaan, dus niemand heeft nog de kans gehad mijn record te verbreken.”



Helaas heeft de Nederlands kampioen ook zelf de kans niet een nóg betere tijd neer te zetten. ,,Ik merkte dat het leven als mantelzorger én het onderhouden van de grote tuin in Drenthe te veel werd. Elly en ik besloten terug te gaan naar ons vertrouwde Volendam. Daarnaast heb ik mijn lidmaatschap voor de triatlon noodgedwongen op moeten zeggen nadat ik ben aangereden. Desodanks genieten Elly en ik met volle teugen van het leven.



We zijn blij dat we terug in Volendam zijn. Inmiddels ben ik lid geworden van de lokale Jeu de Boules club en ik moet zeggen dat ik daar enorm veel plezier beleef. De sport is zéér geschikt voor ouderen die gezellig buiten willen zijn en ook nog een beetje willen bewegen. Het zijn geen triatlons die je aflegt, maar dat maakt het niet minder leuk!”