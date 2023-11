Zoektocht naar jong pianotalent eindigt in Volendam

Negenjarige Liam speelt piano in kerstreclame

Liam Sombroek (9) heeft het pianospelen goed onder de knie. Hij volgt met veel plezier lessen, waarbij de focus ligt op het bespelen van het instrument en het lezen van noten. Zijn muzikale talent is binnenkort ook op televisie te zien: Liam speelt namelijk piano in de nieuwste kerstreclame van Kruidvat.

Door: Jos de Boer

,,Van jongs af aan is Liam al muzikaal”, vertelt vader Kees Sombroek trots. ,,Hij krijgt al anderhalf jaar lang les van Frank Keijzer, en dit gaat hem goed af. Hier leert hij niet alleen hoe hij bepaalde liedjes moet spelen, maar ook hoe hij noten en bladmuziek kan lezen.” ,,Ik zit al bij hoofdstuk vijf van het derde boek met noten lezen!”, voegt Liam hier enthousiast aan toe. Onlangs kwam Liams leraar met een bijzonder aanbod. Hij vroeg of Liam piano wilde spelen in een reclame van Kruidvat, die rond de kerstdagen op de landelijke televisie uitgezonden wordt. ,,In het verhaal van de commercial schrijft een jongetje een lied op zijn piano, dat hij vervolgens speelt op school”, licht Kees toe. ,,De jonge acteur die gecast is voor deze rol kan dit instrument ‘in het echt’ niet bespelen. Daarom zijn er castingbureaus ingeschakeld, om te zoeken naar een getalenteerde pianist van ongeveer acht of negen jaar oud, die een goede match vormt met de hoofdrolspeler. In eerste instantie vond men alleen jongens van ongeveer elf à twaalf jaar oud die goed genoeg konden spelen. Maar gezien hun handen te groot waren, werden er ook muziekscholen benaderd. Uiteindelijk kwamen de producers terecht bij Frank Keijzer. Hoewel Liam het voorstel van Frank erg spannend vond, heeft hij er mee ingestemd. Frank stuurde een filmpje op van Liam die wat speelde, samen met een foto van zijn handen. Dit werd goed ontvangen, en dus kreeg Liam de rol.”

Shoots

Liam had maar zes dagen tijd om het uitdagende muziekstuk dat speciaal voor de reclame geschreven is in te studeren. Uiteindelijk kon Liam het perfect spelen voor het begin van de eerste opnamedag. Dit vond plaats in een basisschool in Overveen, vlakbij Haarlem. Hier was een crew aanwezig van wel tachtig man. De scène waarin Liam speelt werd als eerste opgenomen deze dag. Liam moest het jasje van hoofdrolspeler Jude dragen, gezien de mouwen zichtbaar zouden zijn in het close-up shot van Liams handen. Dit jasje was te klein, waardoor het spelen nog iets moeilijker was.

‘‘Ik vond het best spannend om te spelen met een camera recht boven mij en zoveel mensen om mij heen” zegt Liam.

,,Ik heb het lied acht of negen keer opnieuw gespeeld. Voor ik begon te spelen werd er afgeteld. Dan moest ik eerst op het goede moment mijn armen strekken, en daarna beginnen met het liedje.” Kees: ,,Ik sprak tijdens de shoot de componisten van het stuk dat Liam speelde. Zij vonden het erg indrukwekkend dat iemand van zijn leeftijd dit stuk binnen zo’n korte tijd geleerd had.” Twee dagen later werd er gefilmd in een woning in Haarlem. Hier werd onder andere een scène gefilmd waarbij de hoofdrolspeler moeite heeft met het schrijven van een liedje. Hier stuitte Liam op een onverwachtse uitdaging. Hij moest namelijk het stuk spelen met hier en daar een foute noot tussendoor. ,,Ik vond het moeilijk om expres fout te spelen, omdat ik dit niet geoefend had”, aldus Liam. ,,Gelukkig gaf de regisseur aan wanneer ik een foutje moest maken. Ik heb dit een paar keer opnieuw moeten spelen, maar het is gelukt.” Ook werd er ter plekke nog een extra stuk toegevoegd aan de scène. ,,Eerst moest ik zogenaamd het liedje schrijven”, blikt Liam terug. ,,Daarna kreeg ik de camera op mijn schoot, en moest ik van wat vellen papier een prop maken en deze weggooien. Dit vond ik erg leuk om te doen!”

Bijzondere ervaring

De reclame waarin Liams pianotalent te zien is, wordt vanaf 6 december uitgezonden. Zowel Liam als Kees waren zeer onder de indruk van de professionele opnamesessies. Liam: ,,Het was spannend, maar erg leuk. Als ik nog een keer gevraagd word voor zoiets, wil ik er graag weer aan meedoen!”