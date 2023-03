Negentien procent jongeren dacht serieus na over suïcide

Negen procent van de bijna vierjarigen in Edam-Volendam heeft overwicht. Bij volwassenen ligt dit percentage op 44 procent en bij senioren op 63 procent. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten van de gemeente, die ze onlangs presenteerde. Duidelijk is dat overgewicht in alle leeftijdscategorieën meer voorkomt. Het meest schokkende feit is dat negentien procent van de jongeren het afgelopen jaar serieus nadacht over suïcide. In 2019 was dit nog negen procent.

Door: Laurens Tol

Deze percentages gaan over de groep van dertien tot en met achttien jaar. Hoe hoog deze cijfers ook zijn, ze passen wel bij een regionale trend. In de hele regio gaat het eveneens om negentien procent dat aan zelfmoord dacht.

Om terug te komen op het thema overgewicht: als er niet wordt ingegrepen, dan verwacht de gemeente dat in 2040 zeven op de tien senioren te zwaar is. Kijkend naar de cijfers over jongeren, lijkt de kans aanwezig dat dit scenario bewaarheid wordt.

Zeven procent van de vier- tot twaalfjarigen beweegt minimaal een uur per dag. (Slechts) 58 procent van deze groep gaat dagelijks lopend of fietsend naar school. Daarvan kijkt negentien procent dagelijks langer dan twee uur naar een beeldscherm. In de groep van 13 tot 18 jaar wordt ook aanzienlijk minder wekelijks gesport dan voorheen. Tevens blijken jongeren in Edam-Volendam minder groente en fruit te eten dan gebruikelijk is in de regio. 28 procent van de dertien- tot achttienjarigen eet dagelijks fruit, 22 procent dagelijks groente. Regionaal ligt dat laatste percentage op 37 procent. De gemeente geeft aan wel volop bezig zijn om bovengenoemde cijfers te kenteren. De zogenoemde JOGG-aanpak is daar speciaal voor bedoeld. Voor de komende tijd stelde men daar enkele speerpunten voor op.

Zo wil de lokale overheid bewegen in de openbare ruimte stimuleren door het Boelenspark en het Broeckgouwpark meer daarop in te richten. Verder wil ze ‘stappen zetten bij het gezonder maken van onze sportkantines’. Ook werkt men aan een gezonde leefomgeving binnen het Don Bosco College. Zo staan er nog meer stimulerende maatregelen in een presentatie hierover van de gemeente.

Die werd gegeven voor de gemeenteraadsleden door Melanie Karsten en Dianne de Lange tijdens een themabijeenkomst. Sean Tol (GroenLinks) sprak na afloop van ‘code rood’ waar het ging over de mentale gezondheid van jongeren. Hij vroeg zich af waarom er niet vaker onderzoeken plaats kunnen vinden om vast te stellen of deze cijfers ontstonden door de pandemie en snel zullen herstellen of een meer structureel karakter hebben. Het blijkt dat in het najaar hiervoor een nieuwe inventarisatie plaatsvindt.

Denk je na over zelfmoord of ken je iemand in je omgeving die met gedachtes hierover kampt? Bel voor hulp gratis 113 Zelfmoordpreventie: 0800 - 0113.