New York Pizza Volendam bestaat alweer 3 jaar

De tijd vliegt voorbij, we spraken Franchisenemer Franklin van New York Pizza Volendam over zijn successen en dieptepunten in de voorbijgaande jaren.

Wat is jouw absolute hoogtepunt van de afgelopen drie jaar?

“Dat is moeilijk om op te noemen, het zijn er zoveel, met allemaal een andere mooie waarde. Zo hebben wij het altijd super gezellig tijdens onze nachtdiensten van de Volendammer kermis. En daar komen de gekste verhalen uit voort. Ook hebben wij veel leuke samenwerkingen gedaan met veel andere ondernemers van pizza’s op het terras van Café Motje, tot het leveren van pizza’s met de speedboot naar de partyboot van Bar de Molen Goes Sailing. Ook hebben wij toernooien op de Playstation gedaan voor de jeugd van Edam-Volendam. Zo kunnen we nog wel even doorgegaan. Ik denk dat dat het mooiste is, alle verschillende samenwerkingen. Die zorgen voor de leukste reacties”.

En wat is jouw dieptepunt van de afgelopen drie jaar?

“Ook dat zijn er een hoop, maar de kunst is om daar niet te lang van wakker te liggen en te kijken naar oplossingen. Ook moet je bepaalde zaken niet persoonlijk opvatten. Maar in het begin was dat best moeilijk. Van personeelsleden die van je pikken naar personeelsleden die niet op komen dagen. Ook hebben wij al wat problemen gehad met materiaal van een kapotte oven tot een aangereden brommer koerier”.

Wat is jouw doel met de pizzeria voor aankomende jaren?

“Met plezier Edam-Volendam en sinds kort Monnickendam en Katwoude blij maken met onze lekkere producten. Ook willen wij dat steeds duurzamer doen, met meer fietsen en minder scooters. Momenteel geven wij ontzettend veel mensen in de gemeente te eten zodat de locals niet iedere avond meer zelf hoeven te koken na hun drukke bestaan”.