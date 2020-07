New York Pizza Watertaxi

New york pizza Volendam komt met de ludieke actie om pizza's te bezorgen met de waterscooter in de haven van Volendam.

In eerste instantie begon het als een grapje wat wij uiteindelijk wilde ombuigen naar realiteit. Ook is het een test om te zien of bezorging haalbaar is naar Marken via de waterscooter.

Tot nog toe hebben wij superleuke reacties gehad van de aangemeerde bootjes bij wie wij alvast wat punten pizza hebben laten proeven.

Samen met de eigenaar van New York Pizza Den haag gaan wij zaterdag wederom het water op om wat pizza's te bezorgen. Mocht je ons zien varen aarzel dan niet om pizza te bestellen.