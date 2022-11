NHN Business Award voor Kinderopvang Berend Botje

Met veel trots behaalde Kinderopvang Berend Botje afgelopen donderdag de derde plaats tijdens de uitreiking van de NHN Business awards. Met dit prachtige resultaat, behoort Berend Botje tot de drie beste bedrijven van Noord-Holland Noord! Een mooie kroon op het op het vele werk dat wordt verzet én op het jubileumjaar.

De NHN Business Award werd donderdag 27 oktober jl. uitgereikt in de Cultuurkoepel in Heiloo. De vakjury had eerder al rapportcijfers toegekend op verschillende criteria; Groei en ontwikkeling, Medewerkersbeleid, Ondernemerschap, Regionale betrokkenheid, Innovatie, Financiële gezondheid en Presentatie/ontvangst voor de jury. Tijdens de finaleavond werd het laatste cijfer hieraan toegevoegd, de finalepitch. Algemeen directeur Gaby Alberts hield een hartverwarmende pitch over het belang van kinderopvang in de buurt en mogelijkheden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling bij Berend Botje. Ontwikkeling voor zowel kinderen als medewerkers.

Zeker in deze tijd, waar wordt gekampt met krapte op de arbeidsmarkt, is het voor Kinderopvang Berend Botje een enorme prestatie om tot de top 3 te behoren.