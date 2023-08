Nick Schilder: Eerste solo Top 40 notering en aankondiging tournee

Na elf weken in de Tipparade te hebben gestaan, heeft Nick Schilder zijn eerste solo Top 40-notering te pakken. Zijn Engelstalige single ‘Shatterproof’ is vorige week op nummer 40 binnengekomen in de prestigieuze lijst. Maar dat is niet het enige nieuws dat de zanger te vieren heeft. In oktober begint namelijk zijn allereerste solotour: ‘The Singer Songwriter Show’.

Foto: Rahi Rezvani

Door: Kevin Mooijer

Al zeventien keer eerder stond Nick Schilder in de Top 40, maar nooit eerder als soloartiest. Zestien keer veroverde hij een positie in de lijst der lijsten samen met Simon Keizer, en één keer in samenwerking met Thomas Acda van Acda en De Munnik. Met ‘Shatterproof’ heeft de muzikant een nieuwe mijlpaal bereikt. De elektronische pop-sound van het nummer doet vermoeden dat Schilder een nieuwe weg is ingeslagen, maar of dat daadwerkelijk zo is zal nog moeten blijken. Wat wel vaststaat is dat zijn theatertour in oktober dit jaar van start gaat.

Tijdens ‘The Singer Songwriter Show’ zal Nick de muziek spelen waarmee hij opgroeide én zal hij nieuw, eigen werk ten gehore brengen. Een prachtige combinatie van hedendaagse akoestische muziek en evergreens van helden uit het verleden als Jackson Browne, Bob Dylan, Neil Diamond en vele anderen. Op donderdag 2 november speelt Nick Schilder in Theater De Purmaryn te Purmerend en op vrijdag 26 april 2024 staat hij in Schouwburg Het Park in Hoorn. Ga voor het complete tourprogramma naar www.nickschilder.nl.