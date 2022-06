Niels Tuip ontvangt medaille voor heldendaad

Begin dit jaar werd Volendam opgeschrokken door de beelden van een kinderwagen die met een noodvaart van de dijk af reed en te water raakte. Op diezelfde korrelige camerabeelden was te zien dat een grote, snelle gedaante geen moment twijfelde en achter de wagen aan sprong.

Niels Tuip trotseerde het ijskoude water om het jongetje te redden. Nu, ruim vier maanden later, is de heldendaad eindelijk bekroond met een medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. De Volendammer toonde zich bescheiden bij het ontvangen van de gedenkpenning: ,,Dit had allemaal niet gehoeven, hoor!”

De dankbare ouders van het geredde kereltje dachten daar anders over. Onder grote belangstelling reikte burgemeester Sievers het eremetaal uit aan Tuip. Na een luid applaus kwamen de uitgestoken armen van alle kanten op de gevierde man af, maar het mooiste moment ontstond toen de moeder haar held knuffelde.