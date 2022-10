FC Volendam krijgt tekort in thuisduel met Heerenveen: 1-3

Niet beloond, wel hard afgestraft

Details waren op de late zondagavond zoals vaker in de eredivisie beslissend en vielen zoals wederom niet uit in Volendams voordeel. Door de uitslagen op de andere velden zat er de nodige druk op de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. De ploeg van trainer Wim Jonk kwam in de eerste helft met een antwoord, was de bovenliggende partij met fris voetbal, maar ontbeerde geluk (bal op de lat en een doelpunt van Mühren centimeters buitenspel). Nadat het in de 66e minuut voor enige tijd stillag vanwege onweer, probeerde de thuisclub daarna nog de overwinning te forceren, maar kreeg het deksel op de neus: 1-3. En die kwam hard aan.

Door Eddy Veerman

Benaissa Benamar haalt verwoestend uit: de bal zal even later op de lat eindigen. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Volendam was al een keer gevaarlijk geweest in het Friese doelgebied, waar Gaetano Oristanio terugkeerde van een blessure, toen in de zevende minuut Benaissa Benamar besloot om uit te halen van zo’n 25 meter. Via de vingertoppen van Andries Noppert spatte de bal op de lat. In de veertiende minuut was de thuisclub wederom dichtbij de openingsgoal: de verrassende loopactie van Ibrahim el Kadiri werd gezien door Carel Eiting, waarna de flankspeler de bal inschoot en Mats Kohlert op de doellijn zijn keeper assisteerde. Uit de corner waagde Xavier Mbuyamba van dichtbij een snoeiharde omhaal, maar onfortuinlijk voor Volendam precies op doelman Noppert af. Even later was het alsnog raak, maar zou de VAR na lange bedenktijd de goal van Robert Mühren – uit de vrije trap van Daryl van Mieghem – afkeuren wegens buitenspel.

Volendam moest duidelijk het geluk zien af te dwingen. Want Heerenveen kreeg daarna wel voordeel van de scheidsrechter en de VAR toen Van Mieghem bij een verdedigende actie in de rug werd geduwd en Sydney van Hooijdonk de 0-1 mocht inkoppen. Het zat Volendam echt niet mee, want rond het half uur werd Mühren – alleen de zestien ingaand – ingespeeld, nam de bal aan, maar raakte uit balans, waardoor de kans verkeken was. Noppert reageerde even later goed op een schot van Van Mieghem.

Een minuut of acht voor rust was daar eindelijk een ‘goedgekeurde’ - dubbele - vreugde-explosie. Vanuit een identieke situatie: Van Mieghem draaide een vrije trap in vanaf ongeveer dezelfde plek als eerder, Mühren liep – dit keer helemaal achterin – de bal (via het lichaam van Noppert) in het doel en dit keer gaf de VAR wel groen licht.

In de tweede helft begon Volendam wat passief, het was duidelijk dat de eerste helft krachten hadden gevraagd van de thuisploeg. Heerenveen was enkele keren gevaarlijk, maar speelde het niet goed uit. Op het uur was er een rush van Gaetano Oristanio, die de bal niet bij Mühren kreeg. Het was meteen de laatste actie van de huurling van Inter Milaan. De zestienjarige Imran Nazih maakte zijn eredivisiedebuut. Ook Bilal Ould-Chikh kwam binnen de lijnen – hij loste zijn broer af – en die kreeg al snel een mogelijkheid, maar zijn schot vloog over. Zoals Van Hooijdonk ook en poging over zag zeilen.

Vervolgens brak het onweer aan en werd de wedstrijd voor zo’n twintig minuten onderbroken. Het eerste doelgevaar na de hervatting kwam van Volendam, invaller Lequincio Zeefuik kopte uit een corner rakelings naast. Even later viel het doelpunt wel, maar aan de andere kant. Heerenveen voetbalde knap onder de druk van Volendam vandaan, Mats Kohlert was niet op tijd gevolgd, dribbelde op snelheid naar binnen en scoorde fraai buitenkant voet en binnenkant paal.

Volendam nam meer risico’s, Damon Mirani ging naar voren en Van Hooijdonk liep vervolgens een gat in waar vanuit hij de bal in een keer voorzette en collega-spits Sarr kwam voor Brian Plat en gleed 1-3 binnen.