Een impressie van de Volendamse haven in kerstsfeer

Niet zomaar een kerstdorp

Van een levensgroot K’NEX-reuzenrad naar een origineel kerstdorp met een impressie van de Volendamse haven, Johan de Wit heeft het weer eens in elkaar gezet. Toch zou het zonder zijn vrouw en zwager niet zijn gelukt, voegt hij snel toe.

Door: Chris Bond

Een mooi kerstdorpje zien we wel vaker in huiskamers rond kerst, maar dit is niet zomaar een dorpje. Johan de Wit is met zijn behulpzame vrouw en zwager een paar avonden heen en weer geweest om een originele impressie van de Volendamse haven neer te zetten, in kerstsfeer. Nadat hij al in januari bij het idee opkwam, kon hij na elf maanden eindelijk aan de slag.

Het kerstdorp zit vol met verhalen. Er is een kersbomenverkoop, onder de brug zie je mensen rond een vuurtje zitten en je kunt met de kerstman op de foto, ,,al moet je nog wel even goed zoeken waar”, lacht Johan. Achter de drukte zie je zelfs nog posters hangen aan muurtjes van Home Alone en de 3Js.

,,Het is een impressie van de haven”, vervolgt hij. De Volendamse havenpalen steken als iconen boven het water uit. ,,Ik had gewoon een foto gemaakt in de haven en ben toen met een schuurpapiertje en kwast heen en weer gegaan. De steentjes hebben we één voor één opgeplakt en met een stanleymesje hebben we de dijk schuin gemaakt. Het zelf maken is zo leuk aan zo’n project.”

"De spullen hebben we overal vandaan, je komt wel eens wat tegen"

En hoe toegankelijk het maken van een creatief project als dit is laat Johan wel blijken. ,,De spullen hebben we overal vandaan, je komt wel eens wat tegen. Die steiger bijvoorbeeld, die hoort eigenlijk in een aquarium, die hebben we in een dierenwinkel gekocht.” En bovendien heeft hij alles van YouTube kunnen leren, ,,dus iedereen die creatief is, kan zo aan de slag hiermee!”

Op de vraag of er nog grotere projecten op de lijst staan antwoordt Johan lachend: ,,Nee! We hebben een dochtertje van vijf weken, dus we hebben onze handen wel vol.” Maar zegt hij toegevend ,,Misschien volgend jaar als uitbreiding het Noordeinde er nog bij.”