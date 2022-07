Nieuw asfalt in de Broeckgouw

In de Wieringenlaan en de Den Oeverlaan is onlangs een nieuwe deklaag met asfalt aangebracht. Het bouwteam van Van Gelder kwam met grof geschud de Broeckgouw inrijden. Alvorens het verwijderen van de bestaande asfaltlaag werden de complete straten autovrij gemaakt.

Na het ruw maken van het betreffende wegdek werd het gloednieuwe asfalt aangebracht. Het resultaat is een prachtig, egaal, donker wegdek. De Nivo-redactie heeft de afgelopen maanden veel klachten ontvangen over asociaal rijgedrag in de Wieringenlaan.

Voor de bewoners, de spelende kinderen en loslopende huisdieren is het daarom hopen dat de verkeersdrempels gauw zullen worden geplaatst. Het nieuwe wegdek lijkt veel automobilisten uit te nodigen eens te kijken hoe hard hun auto nu eigenlijk écht gaat. Foto’s zijn gemaakt door Johan Jonk.