Officiële opening van nieuwe showroom TuijpsHuysch

Nieuw hoofdstuk voor TuijpsHuysch

‘Oer-Volendams’ bedrijf in keukens, tegels, sanitair, wellness en bouw TuijpsHuysch verhuist naar een nieuwe locatie in Weesp. In die stad binnen de gemeente Amsterdam opent het bedrijf een gloednieuwe showroom. Prachtige keukens en badkamers zover het oog reikt. „Deze plek moet mensen inspireren. En we laten hier enkel het topje van de ijsberg zien”, zegt Pascal Tielemans namens het bedrijf.

Jarenlang stapten Volendammers en mensen uit de hele regio in de auto naar de showroom aan Woonboulevard De Klaproos in Amsterdam-Noord. In het pand met twee verdiepingen verwelkomde het team van het Volendamse TuijpsHuysch iedereen die op zoek was naar een op maat gemaakte keuken, badkamer, jacuzzi of sauna. „Nu was de tijd aangebroken waarin we opnieuw verder wilden groeien”, begint Pascal Tielemans. En die kans zagen de Volendammers in Weesp. „We vonden dit nieuwe pand waarin we alles uit onze mooiste dromen konden realiseren.”

Ontzorgen

Al sinds 1979 is TuijpsHuysch actief in de wereld van badkamers en keukens. Het bedrijf is met Volendamse mentaliteit en kwaliteit al meer dan veertig jaar één van de meest toonaangevende bedrijven in de sector. „Ontzorgen, dat is onze missie”, zegt Pascal Tielemans passievol. „We proberen vanaf de nieuwbouw van een huis alles op ons te nemen, zodat de klant één vast contactpunt heeft en geen twijfels hoeft te hebben over aan wie ze een vraag kunnen stellen.”

Want TuijpsHuysch houdt zich niet alleen bezig met de wereld van het sanitair. Om het inrichten van een nieuwe badkamer of keuken de klant zo makkelijk mogelijk te maken, heeft het bedrijf, met gespecialiseerde partners binnen Tuijps Groep, expertise op vrijwel elk vlak van wat daar nog bij komt kijken.

„We leveren niet alleen de tegels voor de nieuwe badkamer, maar we plaatsen ze ook”, zegt Pascal Tielemans. De tegelzetters van het bedrijf werken onder de vlag van Tuijps Tegelprojecten, de stucadoors voor Tuijps Stuc en de afbouw- en constructiewerkzaamheden voert Totaalbouw Volendam uit.

‘‘We leveren niet‭ ‬alleen de tegels‭, ‬we plaatsen ze ook”

„We hebben tegelzetters, loodgieters, stukadoors, timmermannen. You name it. We leveren het totaalpakket en nemen op die manier zoveel mogelijk werk weg bij onze klanten.”

25‭ ‬opstellingen

Met 25 opstellingen laat het team van medewerkers en adviseurs, dat elke dag klanten verwelkomt in de showroom, zien wat het bedrijf te bieden heeft. De verschillende opstellingen zijn zorgvuldig uitgekozen, vertelt Pascal Tielemans. „We zetten geen zeven badmeubels naast elkaar om op zoek te gaan naar de verschillen.” De verschillende badkamers en keukens in de showroom hebben stuk voor stuk een eigen sfeer. „Je kunt van dichtbij zien welke sfeer het beste bij jou past, en hoe je het zou willen inrichten. Wordt het bijvoorbeeld warm of juist kouder, grijs of bruin. Je badkamer of keuken is persoonlijk, en we kunnen daarvoor vrijwel elke tegel leveren.”

Het nieuwe jaar is nog geen drie weken begonnen als op zaterdag 20 januari het team vakmensen van TuijpsHuysch de nieuwe showroom in Weesp opent. Het bedrijf ziet met gedrevenheid uit naar het komende jaar.

‘‘

We zijn ervan overtuigd dat we iets anders laten zien dan dat men gewend is”

Pascal Tielemans: „We werken komend jaar aan veel mooie projecten en hebben een nieuwe showroom, waarvan we zijn overtuigd iets anders te laten zien dan men gewend is. We zijn met het hele team maandenlang bezig geweest om er wat moois van te maken, en we zijn heel benieuwd naar wat iedereen van het eindresultaat vindt!”

Namens TuijpsHuysch zijn geïnteresseerden op zaterdag 20 januari aanstaande van harte welkom bij de officiële opening van de nieuwe showroom aan de Bloemendalerweg 42 te Weesp. Tussen 11.00 en 15.30 uur kun je het glas heffen op de nieuwe showroom en genieten van heerlijke delicatessen, als vers gefileerde vis, chocolade van Het Chocoladehuys en een bierproeverij van Wispe Brouwerij.