Nieuw leven in de Bokkingstraat

In het dorpshart van Volendam, waar ooit aan de Bokkingstraat de showroom en zaag- en timmerloodsen van bouwmarkt Nieuw Leven stonden staat iets moois te gebeuren. De creatie van een buurtje met woningen en appartementen voor elk wat wils. Voor doorstromers, gezinnen en senioren. Vorige week organiseerde het samenwerkingsverband tussen KBK bouwgroep en Quantum Vastgoed BV, in samenspraak met Gemeente Edam-Volendam, een informatieavond over de herontwikkelingsplannen van Bokkingstraat 11-13.

Het idee is om deze locatie in twee delen te ontwikkelen naar woningbouw. Het eerste deel bestaat uit de transformatie van het bestaande hoofdgebouw dat grenst aan de Bokkingstraat/Julianaweg. Hier worden acht 2-kamer appartementen (tussen de 63 - 74m2) en zes 3-kamer appartementen (tussen de 80m2 en de 96m2) gerealiseerd. Op de begane grond is plaats gemaakt voor een commerciële ruimte die de functie van bijvoorbeeld winkel of kantoorruimte kan bekleden. Bij het tweede deel van de (her)ontwikkeling wordt de oude zaag- en timmerloods aangepakt. Het idee is om hier dertien eengezinswoningen te realiseren. Tijdens de participatie- / informatiebijeenkomst heeft KBK Bouwgroep de aanwezigen gevraagd hierover mee te denken en hun wensen en behoeften aan te geven. De komende tijd gaat KBK aan de slag met alle input en ideeën zodat de ontwikkeling verdere vormen kan aannemen.

Vincent Bertram, ontwikkelaar bij KBK bouwgroep: “Vanuit maatschappelijk oogpunt proberen wij op deze locatie het huidige pand zoveel mogelijk in ere te laten en het karakter mee te geven van het omliggende centrum. Er is gekeken naar alle woonmogelijkheden die het beste in de omgeving zouden passen en die voldoen aan de vraag en de behoefte binnen de Volendamse woningmarkt. Binnen de woningen die gerealiseerd gaan worden, proberen wij zoveel mogelijk de wensen van de toekomstige bewoners in te vullen om zo de hoogste (klant)tevredenheid te kunnen realiseren. De bijeenkomst van vorige week heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. We willen alle aanwezigen bedanken voor zijn / haar tijd en bijdrage.”

Wil je op de hoogte worden gehouden over de planvorming van de Bokkingstraat? Schrijf je dan in als geïnteresseerde op de projectenwebsite www.bokkingstraat.nl of volg de Bokkingstraat via Facebook.