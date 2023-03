Kosten afvalinzameling Edam-Volendam fors hoger ten opzichte van andere regio’s

‘Nieuwe beleidsinterventies nodig’

De kosten voor afvalinzameling liggen in Edam-Volendam 45 procent hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Het gaat om vier miljoen euro in totaal. Dit blijkt uit cijfers van het ‘Rekenkameronderzoek Afval’. De relatief hoge kosten ontstaan deels door het hoge serviceniveau in de gemeente op dit gebied. Verder biedt de lokale bevolking tegen de tweehonderd kilo restafval per inwoner aan, waarmee de gestelde doelen bij lange na niet worden gehaald. Een ‘nieuwe beleidsinterventie’ is nodig volgens de onderzoekers.

Door: Laurens Tol

De presentatie van deze cijfers werd gegeven voor de gemeenteraad tijdens de afgelopen raadsvergadering. Die zijn tevens een belangrijke graadmeter om te bepalen of het eerder ingezette nieuwe afvalbeleid een succes is gebleken. Edam-Volendam ging mee in het landelijke streven om terug te willen gaan naar honderd kilo restafval per inwoner. Dit doel werd over de hele linie niet gehaald, maar de hoeveelheid verminderde wel degelijk. Ook in onze gemeente, zo werd duidelijk.

,,Op een gegeven moment zie je een daling van de lijntjes in de grafiek ontstaan. Die is ingezet toen het nieuwe afvalbeleid werd geïntroduceerd. Dus je kan wel zien dat wanneer je nieuwe maatregelen introduceert, dat effect heeft op de hoeveelheid afval”, vermeldde presentator Paul Mul. Wel had corona zijn weerslag op de cijfers. ,,Mensen waren vaker thuis, waardoor er meer afval werd geproduceerd. Vanaf het begin van de pandemie zie je dat de lijntjes weer omhoog lopen. Eigenlijk is het effect van het nieuwe beleid tenietgedaan door corona. Dit zie je in heel Nederland, maar daar zie je dat de hoeveelheid alweer daalt, terwijl dat hier nog niet zo is. Het gat met het hele land werd dus weer wat groter. Dat betekent dat er nieuwe beleidsinterventies nodig zijn als je die doelen wilt halen”, luidde zijn conclusie.

"Het gat met het hele land werd dus weer wat groter"

De totale kosten van de gemeentelijke afvalinzameling bedragen bijna vier miljoen euro. Dit komt neer op 244 euro per woning. Dit is 45 procent meer dan in vergelijkbare gemeenten. Voor de helft is dit te wijten aan het hoge serviceniveau dat Edam-Volendam biedt, waarover haar inwoners dan ook bovengemiddeld tevreden zijn. Tevens komt dit door de hogere verwerkingskosten voor het restafval. Mul vertelde dat dit voortkomt uit lokale beleidskeuzes.

"We vragen misschien wel de hoogste afvalheffingen van Nederland"

De verantwoordelijke wethouder Kees Schilder vertelde allereerst blij te zijn met het door de raad geïnitieerde onderzoek. Schilder: ,,De ambitie is 100 kilo restafval per inwoner en in 2025 zou het 30 kilo moeten worden. Die getallen zijn nog heel ver weg. We zitten nu op 184 kilo. Drie jaar terug zaten we nog op 202 kilo per inwoner, dus dan zou je kunnen zeggen: we zijn op de goede weg. Het gaat alleen niet zo verschrikkelijk snel. Er komt wel wat bewustwording, maar dat duurt nog een tijdje.”

Toch wil de wethouder wel wat nuance aanbrengen bij de gepresenteerde cijfers. ,,Het afval dat het toerisme genereert zit daar wel degelijk bij in. Dat wordt in de vuilnisauto opgehaald en bij het restafval gestort. Al beseffen wij wel dat er nog het nodige te gebeuren is. We hebben heel bewust geen nieuw beleidsplan gemaakt toen het oude afliep, omdat we dit onderzoek serieus nemen en wilden afwachten. Op basis hiervan gaan we een nieuw plan opstellen. Ik vind het niet goed dat we zo ver afblijven van de doelstellingen die we eerder hadden staan. Ik zou wel willen pleiten voor een wat meer realistische planning, want 100 kilo in 2025 kunnen we echt niet redden.”

,,We vragen misschien wel de hoogste afvalheffingen van Nederland en tegelijkertijd lost dat het probleem niet op. Voorlichting en programma’s, daar is ook over gesproken. Dat doen we al jaren bij basisscholen, waar we beginnen met het uitleggen van de basis en het bewustmakingsproces. We moeten heel goed nadenken over: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bewustwording van onze inwoners zodanig wordt dat zij zelf vinden dat ze het afval zo goed mogelijk willen scheiden. Ik denk dat daar de sleutel ligt.”

‘Relatief vier keer zoveel puinafval in milieustraten Edam-Volendam’

In de milieustraten van Edam-Volendam wordt vier keer zoveel puin aangeboden dan in vergelijkbare gemeenten. Dit feit werd eveneens genoemd tijdens de presentatie van het Rekenkameronderzoek.

De exacte reden daarvan kan men moeilijk achterhalen. Als mogelijke verklaringen noemde men dat in onze gemeente wellicht vaker wordt verbouwd of dat bouwbedrijven hun puinafval brengen in de milieustraat waar dit niet thuishoort. Ook qua restafval krijgen de inzamelpunten in Edam-Volendam aanzienlijk meer te verwerken dan elders. Per inwoner wordt daar zo’n 200 kilo van aangeboden. In vergelijkbare gemeenten is dit 126 kilo.