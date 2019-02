Nieuwe bestrating winkelcentrum De Stient

Maandag zijn de stratenmakers van Hennephof & Jonk met het herbestraten van winkelcentrum De Stient begonnen. Dat is geen overbodige luxe, want de tegels in de galerij waren flink verzakt en de stoep rondom was ook nodig aan een opknapbeurt toe. Gelijktijdig met het herbestraten wordt de riolering vernieuwd.

Daarnaast krijgt De Stient en chiquere uitstraling. In tien fases wordt het herbestraten uitgevoerd. Vrijdag was men al twee dagen vóór op het schema. Als eerste was de galerij tussen Slijterij De Stient en D-reizen aan de beurt. Hier kwam ruim driekwart van de bestrating reeds voor het weekend gereed. Nieuwe tegels worden gebruikt en het komt er keurig netjes uit te zien.