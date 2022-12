Nieuwe bewonerscommissie de IJE

De IJe heeft weer een bewonerscommissie en zij laten gelijk van zich horen. Op vrijdag 16 december werd er een kerstmiddag georganiseerd in de Singel Edam. Deze middag werd bezocht door ruim 30 senioren, die een gezellige middag tegemoet gingen.

Tot vijf uur ’s middags werden de bezoekers vermaakt met een optreden van zangeres Janina en er werd een kerstverhaal voorgelezen uit het boek “Op een winternacht”. Dit alles natuurlijk onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers.

Op zaterdag 17 december was er in de binnentuin van de IJe een optreden van een Christmas carols koor. In een half uur tijd werden verschillende mooie kerstliedjes gezongen. Bij beide evenementen werd er met alleen maar vrijwilligers gewerkt!