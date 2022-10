Tien van AZ kloppen elf van FC Volendam: 2-1

Nieuwe desillusie

Voetballen tegen tien man is vaak nog moeilijker dan tegen elf. AZ-FC Volendam was daar het bewijs van. Liefst 75 minuten speelde de ploeg van trainer Wim Jonk met een man meer. Dat leidde tot een overwicht en veel balbezit, maar het met hart en ziel verdedigende AZ – niet voor niets onlangs nog koploper – wist voor rust twee keer razendsnel te counteren en besliste daarmee de wedstrijd in zijn voordeel: 2-1. Door Eddy Veerman

Henk Veerman ramt de 2-1 in het AZ-doel. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Bij Volendam haakte Benaissa Benamar op het laatste moment af en was Brian Plat als rechtsachter zijn vervanger in de basis. Bilal Ould-Chikh ontbrak vanwege disciplinaire redenen in de selectie. Voor AZ kwam de wedstrijd tussen twee doordeweekse duels in de Conference League.

In de eerste minuut combineerde AZ meteen door de Volendamse defensie heen en had Jens Odgaard een vrije doortocht op Filip Stankovic. Het wippertje van de Zweedse spits leek voldoende voor de snelle 1-0, maar Daryl van Mieghem had een heldendaad, was teruggesprint en de acrobatische reddingspoging voorkwam een slechte start. Enkele minuten later leek de openingsgoal aan de overkant te vallen: uit de hoekschop van Ibrahim el Kadiri kopte Damon Mirani de bal hard in, maar op het lichaam van keeper Hobie Verhulst, die zo met meer geluk dan wijsheid de 0-1 voorkwam.

In de veertiende minuut kreeg de wedstrijd opeens een ander karakter, toen Dani de Wit een tackle inzette op de bal maar de benen van Robert Mühren raakte en meteen de rode kaart kreeg voorgehouden. Met nog 75 minuten te gaan stond AZ met tien man. Een numeriek voordeel voor de bezoekers, gezien de doordeweekse inspanningen van de Alkmaarders. Maar een ploeg met tien is soms tot grote prestaties in staat. En het duurde niet lang of Volendam liet zich zo te kijk zetten, nadat eerst een goal van Xavier Mbuyamba vanwege overduidelijk buitenspel werd afgekeurd. Volendam had veel mensen voor de bal, raakte die kwijt en AZ schakelde sneller om dan de tegenstander. Via het been van Derry John Murkin zeilde de inzet van Odgaard over Stankovic heen.

Meteen daarna moest Stankovic redding brengen op een schot van Tijani Reinders. AZ verdedigde ultracompact en kwam er eigenlijk niet meer uit, Volendam liet de bal van kant naar kant gaan, loerend naar een gaatje door het hart of een mogelijkheid tot een voorzet vanaf de zijkant. Bij een hoekschop kopte Mbuyamba in, maar een meter over de lat. Bij een schot van afstand van Walid Ould-Chikh kon Verhulst redding brengen.

Een vlaag van onvolwassenheid en naïviteit leidde voor rust zelfs een tweede Alkmaarse goal met tien man in. Ould-Chikh wilde op een riskante positie Reinders uitspelen en verslikte zich in het toptalent. De bal kwam bij Odgaard, die met een uitstekende bal de op snelheid liggende Reinders vond, waarna de AZ-middenvelder alleen voor Stankovic koelbloedig bleef: 2-0.

Ould-Chikh mocht in de rust zijn zonde overdenken, Henk Veerman kwam er in. En die Volendamse spits stond na twee en halve minuut op de goede plek, toen El Kadiri een voorzet richting de tweede paal verzond. Snoeihard knalde Veerman met rechts de bal in het dak van het doel: 2-1. AZ bleef teruggetrokken spelen, in de wetenschap dat Volendam – zoals voor rust – regelmatig presentjes weggeeft. Dat deed het ook na de aansluitingstreffer, zelfs wanneer er geen AZ-speler dicht op de huid zat. Het leidde tot twee, drie AZ-uitbraken, geen kansen, maar het deed geen goeds.

Vlak nadat AZ grote namen als Richedly Bazoer en Vangelis Pavlidis inbracht was er in de 64e minuut eindelijk dreiging. Gaetano Oristanio dribbelde knap de zestien in, ontliep het uitgestoken been van Jordy Clasie en ging bij de volgende duw naar de grond, maar scheidsrechter Kooy zag er geen strafschop in. Volendam probeerde het daarna op allerlei manieren, maar kwam simpelweg niet meer tot een scoringskans. Na terugleggen van Veerman schoot Carel Eiting nog op het doel, maar dat schot wed geblokt. Toen Henk Veerman dacht in te koppen uit de voorzet van Oristanio, zat Maxim Dekker er net tussen met zijn hoofd. Zo strandde ook die poging.