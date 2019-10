Nieuwe expositie en presentatie boek in Het Schooltje van Dik Trom

Zaterdag presenteerde Ton van der Lee, de achterkleinzoon van C. Joh. Kieviet, zijn biografie over de schrijvende onderwijzer Kieviet in het Kinderboekenmuseum ‘Het Schooltje van Dik Trom’ te Etersheim. Burgemeester Lieke Sievers nam de biografie namens de gemeente in ontvangst.

Na de boekpresentatie werd de nieuwe expositie over “Schrijvende Onderwijzers” toegelicht door collectiebeheerder Thea de Hilster, die voor de laatste keer een expositie in Het Schooltje van Dik Trom heeft samengesteld.

Na het officiële gedeelte, werd de toegangsdeur van het museum geopend en konden de genodigden de expositie met kinderboeken van de schrijvende onderwijzers in het monumentale Schooltje van Dik Trom bekijken. De expositie is tijdens de weekenden te bezoeken, want het museum is ook in de wintermaanden geopend.