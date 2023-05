Nieuwe generatie muzikanten laat van zich horen

Zo’n tien jaar geleden popte er in Volendam bijna wekelijks een nieuw, jong bandje op met grote ambities en veel enthousiasme voor livemuziek. Door de jaren heen is hier verandering in gekomen en leek de komst van nieuwe muzikanten tot het verleden te behoren. Als gevolg werd op het Don Bosco College de bandjesavond geschrapt en werden steeds minder evenementen voor beginnende muzikanten georganiseerd. Maar tijden veranderen. Rockmuziek is aan een langverwachte comeback bezig, zo blijkt onder meer uit de toename van jonge bandjes.

Door: Michelle Tuyp

Afgelopen zaterdag vond de tweede editie van de Jam Night plaats in PX. Deze avond is bedacht door de nieuwe generatie Volendammer muzikanten die graag wilden laten zien wat zij in huis hebben. Met twee acts op de poster en tijd voor jamsessies beloofde dit een leuke avond te worden. Het begon met een folky set van het duo Peter Schilder en Nikita Snieder. Met nummers als 'Wake Up Little Suzy' van The Everly Brothers en 'Mrs. Robinson' van Simon & Garfunkel beten zij de spits af en wisten zij het heel gezellig te maken in de PX. Peter gaf een paar indrukwekkende solo's weg en Nikita haalde alles uit de kast met haar zang, tamboerijn én een pak rijst (als vervanger voor de sambaballen). Hierna speelde de splinternieuwe band Krelis Bastius - voorheen bekend als Name 404 een goeie set vol indie bangers. De band - bestaande uit zanger Daan Schokker, gitaristen Pieter Tuijp en Rob van Dijk, bassist Kees Tol en drummer Gideon de Vries - speelde deze avond voor de tweede keer live. Voordat de band het podium betrad waren de jonge muzikanten heel zenuwachtig, maar hier was echter niets van te merken tijdens het optreden. Daan Schokker blijkt over een dijk van een stem te beschikken. Hij vulde de hele zaal met zijn geluid. Bovendien had hij sinds het laatste optreden ook gewerkt aan zijn Morrissey-moves. De setlist bestond uit covers van bands als The Smiths, Arctic Monkeys, Paolo Nutini, Red Hot Chili Peppers en meer. De bandleden waren enorm goed op elkaar ingespeeld, waardoor de muziek super strak was en het leek alsof ze al jaren samenspelen.

Na de vaste acts was het tijd voor een spontane jamsessie. Een groepje jonge muzikanten bestaande uit Jos de Boer, Luke Smit en Ruben Tol speelden ongerepeteerd het nummer 'Night Boat to Cairo' van de Britse skaband Madness. Ruben kende het saxofoon loopje helemaal van het begin tot het einde en speelde vol overgave. Daarnaast maakte ook tijdens nummer Ruud Klepper zijn debuut als zanger. De sessie kon op luid applaus rekenen. Vervolgens speelde er nog een interessante act. Gitarist Hans Grondel, wie dit weekend voor een schrijfsessie met Frank Bond in de studio van Arnold Mühren in Volendam was, kwam ook spontaan langs om een nummertje te spelen. Net voordat het zijn beurt was om te spelen ontmoette hij Johan Veerman, die ook wel oren had naar een optreden. De bundeling van krachten leidde tot een ontzettend leuk en spontaan optreden van twee muzikanten die elkaar pas een paar seconden kenden. Met achtergrondzang van Xander van Dijk speelden zij gezamenlijk nummers van Johnny Cash en Danny Vera. Na veel leuke acts kon singer-songwriter Jacob D. Edward het ook niet laten om toch nog even langs de PX te gaan en wat nummers te spelen. Hij speelde een liedje uit de videogame 'Fallout' dat hij richtte tot een enkeling in het publiek. Die gelukkige herkende het nummer, waardoor het optreden ontpopte in een bijna romantische serenade. Tot slot speelde de ondertussen ook niet meer weg te denken singer-songwriter Roy de Smet nog een plaat van The Jayhawks en zo eindigde een inspirerende en enerverende muzikale avond vol nieuwe acts waar we ongetwijfeld nog veel van zullen horen.