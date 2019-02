Nieuwe loopbrug op De Broeckgouw

Deze week werd een nieuwe loopbrug opgebouwd over de grote vijver tussen het deelplan Keetzijde in de Broeckgouw en het natuurpark. Nabij de nieuwe woningen aan het Singapore komt de brug te liggen, zodat men van hieruit het pad rond het natuurpark en de Molenbuurt in Edam kan bereiken. Vanuit de nieuwe woonwijk kan men alleen het deelplan Keetzijde met de fiets of lopend bereiken.

Er komt geen weg voor auto’s over de grote brug die even verderop ligt. De loopbrug is gemaakt van kunststof plankdelen en palen, die niet kunnen verrotten, zodat de brug lang mee kan gaan. Het komt er heel mooi uit te zien en zo is er voor de wandelaars weer een nieuwe route bijgekomen.