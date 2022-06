Nieuwe nationaal record Jessica Schilder

Nadat zij eerder een nieuw Nederlands record indoor neerzette, heeft kogelstootster Jessica Schilder ook ‘buiten’ het nationale record aangescherpt.

Foto: Coen Schilderman

Tijdens de FBK Games stootte de Volendamse haar kogel bij een van de pogingen naar 19.17 meter.

Schilder werd vierde in het Fanny Blankers-Koen Stadion in Hengelo, waar de wereldtop aanwezig was.