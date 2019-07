Nieuwe Nederlanders

In het Stadskantoor vond maandag een Naturalisatieceremonie plaats. Burgemeester Lieke Sievers kon aan twee ingezetenen van onze gemeente de Optieverklaring tot verkrijging van het Nederlanderschap laten ondertekenen en overhandigen.

De burgemeester maakte een praatje met de heer Roberto Borgonovi, zoon van een Italiaanse vader en een Nederlandse moeder maar geboren in Amsterdam en met Mw. Kathleen Brereton, geboren in Engeland maar al ruim dertig jaar woonachtig in Nederland.

Na het officiële gedeelte van de naturalisatie kregen de twee nieuwe Nederlanders een bos bloemen en een tas met presentjes.