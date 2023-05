Algemeen

Nieuwe richtlijnen stoelen en bekers 3e Klaphekfestival Nu het festivalseizoen voor de deur staat roepen de drie festivals binnen onze gemeente op om de festivalervaring voor iedereen groener te maken. Hun boodschap is duidelijk: “Laten we onze bekers niet op de grond gooien!” De drie festivals in onze gemeente – het 3e Klaphekfestival, Kaaspop en het Singelfestival – slaan steeds vaker de handen ineen, waaronder op het gebied van duurzaamheid. Met ingang van 1 januari 2024 mogen festivals en evenementen geen plastic wegwerpbekers meer aanbieden, tenzij er gebruik wordt gemaakt van een retoursysteem. ,,De nieuwe regeling stelt een hoge eis aan de recyclingpercentages, namelijk minimaal 75%. Dit is onmogelijk zonder een statiegeldsysteem en medewerking van het publiek”, zegt Nienke Sier, die actief betrokken is bij de lokale duurzaamheidsstrijd. ,,Op alle drie de festivals worden bezoekers daarom nu al aangespoord om plastic drinkbekers terug te brengen naar de bar of afvalbak zodat deze gerecycled kunnen worden.” Plastic is heel goed te recyclen maar een klein beetje zand levert al problemen op. Wanneer bekers op de grond belanden raken ze vervuild en is recycling erg lastig. ,,Een mooie oplossing voor de toekomst is het inzetten van herbruikbare bekers”, vervolgt Nienke. ,,Deze worden minder snel op de grond gegooid en zijn al na vijf keer gebruiken duurzamer dan de recyclebare bekers. Belangrijk bij dit systeem is schaalgrootte, wat betekent dat samenwerking cruciaal is.” De medewerking van het publiek is hard nodig om hergebruik en recycling van plastic bekers te verbeteren. ,,Laten we met zijn allen ons steentje bijdragen aan het verminderen van afval op de festivals in onze gemeente”, verzoekt de festivalorganisatie. ,,Geniet van de festivals en gooi je beker tijdens het 3e Klaphekfestival, Kaaspop en het Singelfestival niet op de grond, maar neem hem mee naar de bar!” Stoelen op 3e Klaphekfestival

Jaarlijks treffen de vrijwilligers tijdens het opruimen van het festivalterrein zo’n vijftig achtergelaten stoelen. Noodgedwongen verdwijnen de stoelen in de vuilcontainer. ,,Dat is natuurlijk geen duurzame oplossing”, zo oordeelt de organisatie. Daarom zijn wat regels opgesteld rond het meenemen van stoelen: Er komt een speciaal vak voor groepen die stoelen mee hebben. Om de looppaden richting de bar en toiletten vrij te houden is het alleen toegestaan om in het specifieke vak te zitten. Er mogen alleen zogenaamde vissersstoeltjes en festivalstoeltjes mee naar binnen op het terrein. Grote tuinstoelen en andere plastic stoelen zijn niet toegestaan. |Doorsturen

