Nieuwe schaatsploeg én kansen voor Merel

Door omstandigheden werd het deze winter niet geheel het schaatsseizoen waarop Merel Conijn had gehoopt, maar ontwikkeling was er zeker en daarbij was er een verrassende wending aan het einde: afgelopen week tekende de Edamse een contract bij Worldstream, de schaatsploeg van Jutta Leerdam en Koen Verweij.

Merel kreeg vorige week uiteraard ook mee dat haar Ringen-collega Jessica Schilder zich plaatste voor de Olympische Spelen. ,,Heel mooi om te zien dat zij het zo goed doet.”

Ze had zelf ook haar doelen, maar door verschillende omstandigheden kwam daar minder van terecht. Rond Kerstmis werd zij geconfronteerd met corona. ,,Ik wist heus dat het iedereen kan raken, maar ik was wel geschrokken want we waren echt voorzichtig.”

,,Het was een week voor het WK-kwalificatietoernooi en enkele dagen nadat ik twee weken niet op het ijs had gestaan en op mijn kamertje had gezeten, moest ik aantreden en dat ging niet best. Fysiek was ik in orde, maar je kunt niet pieken. Het motiveerde wel om het weer op te bouwen.”

,,Ik heb daarna nog wat wedstrijden gereden, maar vond mijn gezondheid belangrijker en dacht aan de lange termijnvisie. Vervolgens werd het WK voor Junioren afgelast en dan probeer je zo snel mogelijk te schakelen. En er zijn heus grotere problemen dan niet kunnen schaatsen. Er liggen immers mensen in de ziekenhuizen. Gelukkig kwam ik er weer snel bovenop.”

En aan het einde van het seizoen was er dus toch heuglijk nieuws, met de overstap van TalentNed naar Worldstream. ,,Daar ben ik ontzettend blij mee. Het is een stap die je graag wilt maken. Ik denk dat de pr’s die ik heb gereden op het NK Afstanden en NK Allround voor senioren daar mede toe bij hebben gedragen. Nu het op mijn pad komt, is dat super.”

,,Ik had meteen een heel goed gevoel bij ploeg en de trainers, iedereen is enorm gedreven en dat is een hele goede basis. Hard trainen kan overal, maar vertrouwen is minstens net zo belangrijk en dat zat meteen goed, bij de eerste ontmoeting. En ik vind het gaaf door een man als Kosta Poltavets te worden gecoacht. Ik heb zóveel zin om straks in mei aan het nieuwe seizoen te beginnen.”

,,Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad bij TalentNed, heb heel veel geleerd en toen verschoof de nadruk al naar de combi van schaatsen en school. Nu ben ik op het punt aangeland dat de focus alleen op het schaatsen ligt. Alhoewel ik vind dat je op meer gebieden je interesse moet houden, zoals een studie. Ik ga straks een ‘flexstudeer-programa’ volgen en het is nu gemakkelijker om te echt te kunnen kiezen voor het schaatsen. Dat is wat ik wil. De prioriteiten zijn duidelijker.”

,,Ik kan technisch nog heel veel leren.” Na twee weken rust begint het voortraject op de voorbereiding. ,,Mensen denken dat als er geen ijs ligt, dan kun je niet trainen, maar dan train je het meest: dan zitten we veel op de racefiets, hardlopen, skeeleren, op de schaatsplanken en we staan in het krachthonk. Je legt je basis voor het schaatsseizoen. Echt leuk om straks vol energie het schema aan te gaan.”