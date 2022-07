Nieuwe wandfoto’s in Hein Tuypstraat en Zeestraat

Vorige week werden in het centrum van Volendam twee nieuwe wandfoto’s geplaatst door Wijkraad Oude Kom in samenwerking met café De Dijk. De historische foto’s zijn te bewonderen in de Hein Tuypstraat en in de Zeestraat.

Door Chris Bond

,,De wandfoto’s maken deel uit van de serie authentieke afbeeldingen die we al hebben geplaatst in het centrum”, vertelt Theo Burger van de Wijkraad Oude Kom. ,,De foto’s vormen samen een mooi geheel, dat de geschiedenis van ons dorp prachtig in beeld brengt. Zowel ingezetenen van de gemeente als toeristen krijgen in een oogopslag beeld bij de historie van een wijk.” Door middel van een bijgeplaatste QR-code kan men lezen over bijvoorbeeld Hein Tuyp en de Zeestraat. Bovendien worden na het scannen van de code meerdere foto’s van vroegere tijden vrijgegeven.



De wandfoto’s hebben tevens een tweede belangrijke functie in de buurten. Ze werken namelijk doelloze, blinde muren weg. ,,Omdat de foto’s de buurten weer laten opleven, zijn bewoners vaak heel blij met onze projecten”, zegt Theo. ,,Sterker nog, de wandfoto’s worden vaak door bewoners aangevraagd en zijn daarom geregeld een gezamenlijk project tussen de ingezetenen en de Wijkraad.” De wijkraad Oude Kom is nog altijd actief bezig met het verbeteren van de wijken in het centrum. ,,We zien dat er naar ons geluisterd wordt en hopen zo nog veel te bereiken voor de bewoners en ons prachtige centrum.”