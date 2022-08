‘Het zit hier vol leven’

Nieuwe wijkagent ziet ‘mooie uitdaging’ in Volendam

Wesley de Kwaadsteniet (32) wil als nieuwe wijkagent benaderbaar en toegankelijk zijn voor de Volendamse bevolking. De komende jaren gaat hij zich bijvoorbeeld inzetten om het contact met de jeugd te onderhouden. En hij wil proberen iets te doen aan het drugsgebruik, zeker onder de steeds jonger gebruikende jongeren. De oorspronkelijke inwoner van Hoorn werkte eerder als sporttrainer en maakte een tijd terug de carrièreswitch naar de politie. Hij ziet Volendam als een ‘vriendelijke gemeenschap’ die ‘vol leven’ is.

Hoe ben je in Volendam terechtgekomen?

Wesley vertelt: ,,Ik had hier al tijdens een deel van mijn opleiding gewerkt. Na deze periode ben ik nog enige tijd in Zandvoort actief geweest. Nu ben ik sinds enkele weken begonnen als wijkagent in Volendam, mijn studie heb ik achter de rug. We werken in een zogenoemde cluster, dus ik werk officieel in de hele gemeente. Dat wil zeggen dat waar we Edam kunnen ondersteunen, we dat doen en andersom ook. Samen met mijn collega Pieter Loos ben ik verantwoordelijk voor Volendam. De vorige wijkagenten in het dorp - Kitty Kruidenier en Peter Schuurman - zijn nu werkzaam in de Beemster. Er heeft dus een wisseling van de wacht plaatsgevonden.”



Had je al een connectie met Volendam?

,,Ik kende er veel plekken al wel. Dat kwam bijvoorbeeld doordat ik er veel heb getennist. Het is een mooie uitdaging om hier aan de slag te gaan. Volendam heeft namelijk alles. Het heeft schitterende horecagelegenheden en natuurlijk de voetbalclub die nu weer Eredivisie speelt. Je krijgt dus te maken met veel verschillende situaties, het zit vol leven in Volendam.”

Je hebt je relatief laat aangesloten bij de politie. Wat heb je hiervoor gedaan?

,,Ik was inderdaad al iets ouder toen ik met mijn opleiding begon en koos voor een carrièreswitch. Daardoor neem je wel wat meer levenservaring mee. Hiervoor werkte ik als tennistrainer. Ik had het daarbij zeker naar mijn zin, maar het was tijd voor een nieuwe uitdagingen en de politie trok mij altijd al wel aan. Het politiewerk is zo mooi, omdat je nooit weet hoe je dag eruit gaat zien.

Elke dag brengt weer een uitdaging met zich mee en is altijd weer divers. Het ene moment ben je aan het hulpverlenen, het andere moment zoek je strafbare feiten. Dan moet je de criminaliteit bestrijden. Deze afwisseling maakt het zo interessant om bij de politie te werken.”

Zijn er bepaalde onderdelen waar jij je specifiek op gaat richten?

,,We creëren niet per se richtgebieden voor elkaar. Maar mijn collega Pieter richt zich wel wat meer op het voetbal en het vaargedeelte. Ik zal mij wat meer met de jeugd gaan bezighouden en met zaken als bemiddeling bij buurtconflicten. Daarbij vind ik het belangrijk dat ik goed bereikbaar ben voor de wijk, dat ze mij altijd kunnen vinden als dat nodig is. Het is mijn bedoeling om vaak vanuit het gebouw in de Zeestraat te gaan werken. Dat is een gebouw waar we met meerdere disciplines onder één dak samenwerken, slagkracht hebben en dicht bij de bevolking staan. Vanaf dat punt loop je makkelijk de dijk op en dan kun je wat mensen spreken. Dat is belangrijk, want ‘kleine’ meldingen worden vaak niet gedaan. Als ze je zien, dan zegt men sneller: ‘Nu ik je toch spreek. Wat mij opvalt, is…’. Daarmee krijg je mensen makkelijker over de drempel om de politie aan te spreken. Dat is van groot belang, dat mensen het gevoel hebben dat ze altijd bij ons terecht kunnen.”

Wat zouden jullie graag nog willen verbeteren aan het leefklimaat in Volendam?

,,We willen graag verbinding houden met de jeugd, je wilt ook voor hen aanspreekbaar zijn. Het drugsprobleem speelt niet alleen in Volendam, maar in heel Nederland. Dit willen wij dus ook gaan aanpakken, want dat moet kleiner worden. Daarbij is het belangrijk dat wij vaak zichtbaar zijn en bijvoorbeeld drugshandelaren uit de anonimiteit halen. Dat doen we door veel te controleren en door te zorgen dat wij weten wie zij zijn en daarop door te pakken.

Misschien dat er voor het drugsprobleem ook een soort project gaat komen, maar daarmee loop ik nog wat op de muziek vooruit. Dat zijn dingen waar we nog naar gaan kijken. Het managen van alle voetbalwedstrijden met de grote aantallen bezoekende supporters erbij is eveneens een van de uitdagingen. We zullen daarbij de samenwerking opzoeken met de horeca. Wij moeten gaan handhaven, maar de ondernemers ondervinden ook last van bepaalde zaken. Daar spreken we dus allerlei dingen mee af.”

Weet je al hoe lang je hier gaat blijven?

,,Daar staat geen maximumtijd op. Ik hoop zelf heel lang, want ik zit hier echt op mijn plek. Er zit geen vaste periode vast aan hoe lang je op een bepaalde locatie blijft als wijkagent.”

Wat zijn dingen die je naast het politiewerk interesseren?

,,Ik tennis nog altijd graag en speel ook padel. Daarnaast voetbal ik nog een beetje. Je kunt dus wel zeggen dat ik een sportliefhebber ben, want daarmee ben je lekker actief bezig. Als er dus een sprint moet worden getrokken voor mijn werk, dan wil ik die uitdaging wel aangaan”, vertelt Wesley glimlachend.

Wat is je eerste indruk van de mensen uit het dorp?

,,Het is een vriendelijke gemeenschap. Mensen zijn direct in hun communicatie en daar hou ik wel van, want dat geeft duidelijkheid. Ze accepteren het dan ook als ik duidelijk naar hen ben. Door de mensen die ik al gesproken heb, voel ik mij welkom geheten. Mede daardoor heb ik het al ontzettend naar mijn zin hier. Mijn belangrijkste doel in de komende jaren is om ervoor te zorgen dat wij bereikbaar zijn als politie en ‘er goed opstaan’ bij de mensen in de gemeente. Dat moet weer leiden tot een uitstekende samenwerking. Ik heb er zin in.”