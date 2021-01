Partner content

Nieuwe woning inrichten: waar moet je aan denken?

Als je in een nieuwe woning intrekt, zijn er natuurlijk verschillende zaken waar je rekening mee moet houden. Er komt veel op je af! Sommige dingen zitten waarschijnlijk wel goed in je hoofd, maar er zijn ook zaken die je misschien even vergeten bent in je drukke planning. We helpen je graag een eindje op weg!

Raamdecoratie

Als je in je nieuwe woning niet meteen denkt aan nieuwe gordijnen, zit je vervolgens de eerste tijd zonder raamdecoratie in huis. Dat is natuurlijk niet zo fijn! Met tijdig mooie gordijnen kopen kun je ’s avonds gewoon lekker je ramen afsluiten – wel zo’n prettig idee. Kies het liefst voor gordijnen van een hoogwaardige kwaliteit, die lang meegaan. Van gordijnen in je favoriete kleur tot verduisterende designs: in het ruime assortiment van ilumio raamdecoratie vind je wat je zoekt. Voor iedere woonstijl is er zo bijpassende raamdecoratie te vinden!

Muurbekleding

Bij je verhuizing wil je misschien ook iets aan de muurbekleding in je nieuwe woning doen. Bij bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen is de muur nog niet altijd volledig naar smaak afgewerkt. Of misschien denk je wel aan een nieuwe verflaag of juist behang. Die keuze is aan jou! Wel zo handig om alvast voor nieuwe muurbekleding te zorgen voordat al je meubels en spullen in je nieuwe huis staan.

Vloer

Niet alleen de muur, maar ook de vloer telt mee. De vloer is immers een belangrijk onderdeel van je woning, die misschien wel een opknapbeurt nodig heeft. Kies het liefst voor een vloer die volledig bij jouw woonwensen past. Van strak beton tot juist sfeervol hout: er is natuurlijk een heleboel om uit te kiezen!

Vloerbescherming

Als je die mooie nieuwe vloer in je huis hebt gelegd, is het uiteraard de bedoeling dat die vloer zo lang mogelijk mooi blijft. Vergeet daarom ook de vloerbescherming niet. Leg in ieder geval bij de buitendeuren een goede deurmat neer, zodat altijd de voeten kunnen worden geveegd voordat je binnenstapt.

Meubels

Je meubels maken je huis! In je nieuwe woning wil je misschien wel weer eens voor iets nieuws gaan: bedenk het liefst vooraf welke meubelstukken er het best bij je nieuwe huis passen. Zo kun je dit helemaal goed op elkaar afstemmen. Denk bijvoorbeeld na over de eettafel die het mooist bij de vorm van je woning past: van een rechthoekige tafel in een smalle woonkamer, tot een ronde tafel in een grotere woonkamer.

Verlichting

Niemand wil thuis in het donker zitten! Daarom doe je er goed aan om bij je verhuizing die op de planning staat vooraf al na te denken over de verlichting. Hoewel er meestal wel wat peertjes hangen, is het natuurlijk het mooist als je ook zo snel mogelijk je lampen kwijt kunt in je nieuwe woning. De juiste lampen verhogen zeker weten de sfeer in jouw fijne stekkie!