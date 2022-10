Nieuwe workshops in het OntdekLab

Dit najaar biedt het OntdekLAB in Bibliotheek Volendam nieuwe workshops aan voor Nintendo fans en grafisch ontwerpers in spé. Op woensdag 19 oktober start de workshop grafisch ontwerpen, van basis tot eindproduct. Op 21 oktober kan iedereen die zijn eigen Arcade game wil ontwerpen aan de slag in het OntdekLab.

Grafisch ontwerpen met Inkscape

Voor kinderen die meer willen weten over grafisch ontwerpen is er nu een vierdaagse workshop. Tekeningen, logo's, stickers, illustraties voor op een website en nog veel meer kun je maken met het tekenprogramma Inkscape.

Workshop Grafisch ontwerpen is op woensdag 19 en 26 oktober, 2 en 9 november van 15.30 tot 17.00 uur | Leeftijd 9-14 jaar

Arcade game bouwen met Bloxels

Nintendo fans kunnen bij deze driedaagse workshop nu een eigen arcade game bouwen. Met het bouwplatform Bloxels ontwerp je eerst de hoofdfiguren van jouw game. Daarna ga je een game-landschap vol hindernissen, gevaren en beloningen maken. En als alles klaar is kan je je game delen met vrienden en vriendinnen.

Workshop Arcade game bouwen is op vrijdag 21 en 28 oktober, 4 november van 15.30 tot 17.00 uur| Leeftijd 8 -14 jaar

Het OntdekLAB is in de Bibliotheek Volendam, Foksiastraat 10| Deelname is gratis, wel even aanmelden via bibliotheekwaterland.nl/ontdeklab