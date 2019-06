Nieuwe zitjes en voetbaltafel op het Slobbeland

Dinsdag zijn er enkele mooie nieuwe aanwinsten bijgekomen op het Recreatiecentrum Slobbeland. Voor de kiosk zijn drie grote betonnen zitbanken met tafels geplaatst. Hier kunnen de badgasten broodjes, snacks en drinken nuttigen en dan tevens genieten van het fraaie uitzicht op het Markermeer.

Men zit hier beschut tegen de wind want er is tevens een scherm van zeil en plastic rond het terras geplaatst, dat gemaakt is door Frans Keijzer van Zeilmakerij Schokker. De oude zitjes zijn nu dus vervangen door modern ogende zitbanken. De drie zitjes zijn loeizwaar en van onverwoestbaar beton gemaakt.

Het ziet er keurig netjes uit. Verder is er op het veldje naast de kleedgelegenheid een betonnen voetbaltafel geplaatst. In plaats van tafeltennis kan zo voetbaltennis gespeeld worden door de jeugd.