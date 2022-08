Nieuws van VVGV ’t Nest

,,Na de open dag, waarop wij trots ons nieuwe clubgebouw hebben laten zien en daarna een goed verzorgde maaltijd in de Simonehoeve hebben gehad, was er voor de woensdaggroep nog een bingoavond op de club om het seizoen af te sluiten. Een lange ronde tot iedereen een prijs had.”

,,Tijdens de vergaderronde kwamen we tot de conclusie dat de deelnemers wel wat wisten. Ze willen graag een dagje uit in een grote bus. Dat gaat wel veel kosten, maar vragen mag. Ze vinden jeu de boules op ons eigen veld en bowlen in De Zedde geweldig.”

,,In ons eigen clublokaal willen ze graag schilderen, bakken, borduren en ga zo maar door. Iedereen kijkt uit naar het Sinterklaasfeest en de kerstmiddag. Ook de andere groepen hebben een gezellige afsluitingsavond gehad. De club is gesloten tot en met 26 augustus.”