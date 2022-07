Nieuwste Broeckgouw-flat bereikt hoogste punt

Aan de buitenrand van de Broeckgouw wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van een appartementencomplex en een aantal starterswoningen. ‘De Oostrand’ zal bestaan uit 32 appartementen en vijf grondgebonden woningen.

Het hoogste punt van de flat is inmiddels bereikt en de daken op de grondgebonden woningen zijn geplaatst. De kans is aannemelijk dat ‘De Oostrand fase 9&10’ tezamen met bouwproject ‘De Hors’ de laatste bouwprojecten in de Broeckgouw worden.

De toekomstige bewoners van De Oostrand vallen met hun neus in de boter wat betreft het uitzicht. De appartementen op de bovenste verdieping zullen straks kunnen genieten van zicht op het water en de dijk.