NKC gaat opnieuw campers wegen

Dit voorjaar biedt de NKC, Europa’s grootste camperclub, opnieuw de gelegenheid de camper te laten wegen. Dit als onderdeel van de campagne Weet wat je weegt, waarmee de NKC wijst op het belang van een gezond campergewicht.

Bij de weegdagen die de NKC eerder hield, bleek bijna 40 procent van de campers te zwaar beladen. Dit gaat vaak ongemerkt, terwijl het gevaarlijk kan zijn. Het gewicht kan de rijstabiliteit beïnvloeden en het remvermogen verslechteren. Bovendien is overbeladen strafbaar.

Camperen nog nooit zo populair

Met dit onder de aandacht brengen en door camperaars de gelegenheid te geven kosteloos hun camper te wegen, wil de NKC de bewustwording vergroten. “Camperen is ontzettend populair. Er zijn nog nooit zo veel nieuwe camperaars bij gekomen in zo’n korte tijd. Het aantal campers in Nederland is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Lang niet iedereen verdiept zich in de gewichten van de camper. Het is belangrijk om aandacht te blijven vragen voor dit thema”, zegt directeur Stan Stolwerk van de NKC.

Coronaproof wegen op zes plekken

Verspreid over het land vinden er tussen half mei en begin juli zes weegmomenten plaats. De NKC raadt aan met een volledig bepakte camper naar een weegbrug te gaan. “Dan weet je wat de camper reisklaar weegt. Neem je de volgende keer andere spullen of meer passagiers mee, dan kun je zelf de rekensom maken.” Uiteraard vindt de campagne volledig coronaproof plaats: camperaars blijven in hun camper en het weegpersoneel houdt de verplichte anderhalve meter afstand. Als bij een drive-through is er verder geen onderling contact.

Rondom het gewicht bestaan nog vaak misverstanden, zo merkte de NKC op tijdens de weegdagen in 2019. De camper mag inclusief bestuurder, passagiers en belading niet meer wegen dan de toegestane maximummassa, die op het kentekenbewijs staat. Alles wat de camper meer weegt, is overgewicht. In Nederland mag je met een B-rijbewijs een voertuig besturen met een maximale toegestane massa van 3.500 kilogram. De data, locaties en tijdstippen van de weegdagen staan vermeld op de campagnepagina www.nkc.nl/weetwatjeweegt.

Over de NKC

De NKC is met 60 duizend leden Europa's grootste camperclub. Als consumentenplatform behartigt de NKC de belangen van Nederlandse camperaars. De NKC heeft eigen verzekeringen, de app Campercontact, organiseert groepsreizen en is uitgever van onder andere het magazine Kampeerauto.