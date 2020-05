Partner content

Nog altijd neemt aantal mensen met overgewicht toe

We lijken massaal aan workouts te doen, rondjes te rennen of kilometers te fietsen. Goed bezig! Hoe kan het dan dat het aantal Nederlanders dat te zwaar is nog altijd toeneemt?

We zien Jan en alleman buiten in de weer. Rugzak dames op en wandelen maar, en de mannen treffen we vooral op de racefiets. In parken staan groepen op gepaste afstand van elkaar workouts te doen. Daarom lijkt het erop dat we ‘allemaal’ bewegen, maar er zitten nog altijd heel veel mensen thuis die nauwelijks van de bank komen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Wie te zwaar is, heeft minder weerstand en is vatbaarder voor ziekten.

Jonge mensen boven de twintig jaar hebben vaak overgewicht, maar liefst 50 procent (matig tot zeer ernstig). 36 procent van alle Nederlanders is matig te zwaar (BMI 30-35). Bij 14 procent is sprake van ernstig overgewicht ofwel obesitas. Vrouwen (in alle klassen) kampen vaker dan mannen met overgewicht. In de leeftijdscategorie 65-75 jaar is 20 procent obees: het hoogste percentage van alle leeftijdsgroepen.

Die BMI ofwel Body Mass Index kun je gemakkelijk zelf uitrekenen door je gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van je lengte in meters. Dus: iemand van 1.80 (1.80 x 1.80 = 3,24) met een gewicht van 75 kilo komt op: 75 : 3,24 = 23,14. Dat getal zit tussen de 18,5 en 25 en dat betekent voor een volwassene een gezond gewicht. Kom je boven die 25 uit dan is er sprake van overgewicht.

Vooral veel buikvet is ongezond

Addertje onder het gras is dat spieren meer wegen dan vet. Wie aan krachttraining doet en aardig wat spiermassa heeft opgebouwd kan een hoger BMI hebben. En ook iemand die een gewoon postuur heeft, maar een erg dikke buik, kan op een prima gewicht zitten en BMI getal uitkomen, maar al dat buikvet is heel ongezond.

Veel buikvet is een belangrijke risicofactor, vertelde Liesbeth van Rossum, internist en hoogleraar obesitas in het Erasmus MC eerder aan het AD. “In dat buikvet worden continu hormonen en ontstekingstoffen aangemaakt, waar het immuunsysteem op reageert. Het immuunsysteem is hierdoor actiever dan normaal en reageert minder goed op indringers.”

Hierdoor kan dus ook het coronavirus zich snel vermenigvuldigen, waardoor de patiënt zieker wordt. Berichten in de media dat veel coronapatiënten op de IC’s overgewicht hadden, mogen dan ook niet over het hoofd worden gezien.

Met andere woorden, zit jij nog veel thuis op de stoel -misschien ook omdat je thuis aan het werk bent- pak dan tussen de middag even de benenwagen. Laat de laptop in de Burkely tas en ga een blokje om. Het is het begin van meer bewegen en dat is hartstikke noodzakelijk voor de gezondheid.