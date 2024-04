Fietsen voor het goede doel

Nol Vink organiseert 100 km fietsroute voor Carmar

Nol Vink, een 64-jarige Edammer en gepassioneerd hobbywielrenner, zet zijn wielerervaring in voor een nobel doel. Op zaterdag 25 mei organiseert hij een fietstocht van 100 kilometer, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan Stichting Carmar. ,,Het wordt een dag vol sportiviteit en gezelligheid,” belooft Nol. ,,Deelnemers maken niet alleen kans op prachtige prijzen, maar leveren ook een waardevolle bijdrage aan de ondersteuning van de bewoners van Carmar. Hoe mooi is dat?” Door: Kevin Mooijer

Nol vertelt over zijn inspiratie voor het organiseren van deze fietsroute. ,,Het idee speelde al een tijdje, ik heb eerder al in 2016 geprobeerd deze fietstocht te organiseren, maar toen kwam het er niet van. Nu, met de hulp van sponsoring, zie ik mijn plannen eindelijk werkelijkheid worden.” Hoewel Nol geen directe band heeft met Stichting Carmar, heeft een speciale betekenis vanwege de connectie met Nico Binken. ,,Nico en ik komen elkaar regelmatig tegen, gezien hij bij Nemass de Boer werkt, naast het pand van mijn werkgever Mastermate Divema. Nico’s zoon woont in het Carmar-huis en Nico vervult tevens de rol van penningmeester bij de stichting. Daarom leek het mij een passende keuze om Carmar als het goede doel voor deze rit te omarmen.”

De fietstocht, die van start gaat bij Mastermate in Volendam, belooft niet alleen een sportieve uitdaging te zijn, maar ook een gezellige dag vol activiteiten. Nol licht toe: ,,Dit wordt een rit voor ervaren wielrenners, want laten we eerlijk zijn, 100 kilometer is geen kleinigheid. De start is tussen zeven uur en half acht ‘s ochtends bij Divema Volendam, waarna de route ons langs de drie verschillende Mastermate filialen in Zwaagdijk en De Goorn zal voeren. Ik verwacht de eerste deelnemers rond half twaalf 's ochtends weer terug in Volendam, waar op het terrein van Divema onder andere een biertap en een foodtruck op hen wachten.” Na de rit volgt een loterij met verschillende prijzen, waaronder een sporthorloge gesponsord door Juwelier Schilder–Vlugt en diverse producten van leveranciers van Divema, zoals Makita en Milwaukee Tools.

Dankzij de steun van sponsoren krijgen alle deelnemers een gratis wielershirt. Nol licht toe: ,,Dat is mogelijk vanwege de genereuze bijdragen van Mooijer Elektra, Projectbegeleiding De Jong, Nemass de Boer, Henry Keizer Schilderwerken, Sens Bouw en Rinkel & Smit. Dit evenement is niet alleen een kans voor Mastermate om hun naamsbekendheid te vergroten, maar ook om iets terug te geven aan de gemeenschap. Het wielershirt is een mooi symbool van onze gezamenlijke inzet voor het goede doel.”

Inschrijving

De inschrijving voor de fietsroute is al geopend. Nol lacht: ,,Al 1.200 mensen hebben het bericht aangeklikt op Facebook, als ze allemaal mee willen doen, heb ik een probleem!” Inmiddels hebben enkele tientallen wielrenners zich aangemeld voor de tour. ,,Het is fantastisch om te zien dat mensen enthousiast zijn over het initiatief. Met een inschrijfgeld van 7,50 euro, dat volledig naar Stichting Carmar gaat, hopen we een mooi bedrag op te halen.”

Tot slot moedigt Nol twijfelaars aan om zich aan te melden voor de fietstocht. ,,Doe mee en steun het goede doel, terwijl je een lekker ochtendje op de racefiets zit. Het wordt een geweldige dag vol sportiviteit en saamhorigheid.”

Wil je op zaterdag 25 mei 2024 ook deelnemen aan deze fietstocht voor het goede doel? Schrijf je dan in op www.divema.nl/wielerronde