Nonchalante postbezorging

Het is schering en inslag geworden: gemakzucht van bezorgdiensten aangaande postpakketjes.

Post wordt in het zicht geplaatst of is niet traceerbaar.

Sinds in het kader van duurzaamheid geen briefjes meer door de brievenbus worden gegooid, weten bewoners in afwachting van hun bestelling niet waar hun pakket is beland of worden dozen lukraak in ieders zicht naast de voordeur, achter bankjes of onder tafels geplaatst. Geen rekening houdend met de inhoud, het weer en eventuele kapers op de kust.

,,De postbode lijkt zich er in ieder geval geen zorgen over te maken. Er zit maar voor 1500 euro aan skikleding in,” laat een geschrokken pakketontvanger weten. Extra drukte in deze periode zou niet mogen lijden tot nonchalance. Stof tot nadenken voor pakketbezorgers, zeker in een tijd als deze waarin inbrekers zelfs op klaarlichte dag geen scrupules meer lijken te hebben.