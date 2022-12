Noodopvang in Baanstee verlengd

De crisisnoodopvang in de Baanstee blijft in ieder geval nog de komende drie maanden bestaan. Edam-Volendam, Purmerend en de Veiligheidsregio hebben daartoe besloten. Daarmee blijft het gebied tussen beide gemeenten plaats bieden aan maximaal 450 ontheemde mensen. Op dit moment zouden er zo’n 330 vluchtelingen verblijven. De komende weken wijst het COA nog enkele groepen toe aan de noodopvang.

Door: Laurens Tol

De asielzoekers worden bij aankomst ‘gescreend en begeleid’ naar hun tijdelijke onderkomen, maakte een persbericht duidelijk. Het lijkt erop dat de huidige situatie vanaf 1 april 2023 gaat veranderen. Het COA zou dan zorg gaan dragen voor de opvang. Hoe dit verder gaat verlopen, wordt de komende maanden besproken in de Veiligheidsregio.

"Het is geen optie om deze mensen, veelal met kinderen, weg te sturen"

Duidelijk is wel dat de noodtent in de Baanstee-Noord sowieso medio komend jaar moet verdwijnen. De rechter bepaalde dat een crisisopvang vanaf 1 juli aanstaande moet voldoen aan bepaalde eisen, waar de Baanstee-tent niet in voorziet. Burgemeester Van Selm van Purmerend licht kort de beweegredenen toe om deze plek ieder geval voorlopig in stand te houden. Vanuit de lokale overheid van Edam-Volendam kwam er geen reactie op het besluit. ,,Het is geen optie om deze mensen, veelal met kinderen, weg te sturen, wetende dat er nu geen andere opvangplek beschikbaar is. Bovendien dragen we met deze verlenging bij aan de oplossingen die het Rijk voor de langere termijn moet vinden”, vertelt Van Selm. De opvangorganisatie vertelt dat er bijvoorbeeld medische basiszorg aanwezig is in de tent. En dat er (taal)onderwijs wordt geboden. Tevens organiseert men creatieve en sportieve activiteiten. Het zou er ‘over het algemeen goed en gemoedelijk aan toegaan’, volgens een persbericht van de gemeente Purmerend. Dit is in tegenstrijd met berichtgeving die eerder naar buiten kwam. Uit een nog niet afgerond onderzoek van het NHD zou blijken dat er ‘discriminatie, machtsmisbruik, bedreigingen en corruptie’ plaatsvond. De Purmerendse burgemeester zou daarop een eigen onderzoek door een ‘externe partij’ hebben gestart.

Het Noord-Hollands Dagblad bracht verder aan het licht dat er tot tweemaal sprake was van lekkage in de opvangtent. En dat er een protest plaatsvond waarbij de tijdelijke bewoners dreigden om buiten te overnachten, omdat er onvrede was over hun verblijf.

De gemeenteraden van Edam-Volendam en Purmerend zijn ingelicht over het genomen besluit om de opvang langer open te houden. Ook de omwonenden zijn op de hoogte gebracht.