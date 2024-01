Algemeen

Onze redactie aan het woord: Gerie Bond Nooit geschopt tot Molloot Elke week delen diverse redacteuren van NIVO een persoonlijke boodschap. Soms serieus, maar meestal met een vleugje humor. Deze week maakt Gerie haar langverwachte debuut als columnist. Ik hoor het m’n vader nog zeggen 25 jaar geleden: ,,Vanavond is er een nieuw programma op tv, Wie is de Mol.” Ik raakte verkocht en verknocht en werd een trouwe fan. Wat wilde ik graag meedoen aan dit programma, maar wel als mol, zodat ik er gegarandeerd tot het einde bij zou zijn! Je zou er na de eerste aflevering uit liggen… Het vlammetje doofde enigszins, toen het uiteindelijk nogal werd uitgemolken en mensen er dusdanig geobsedeerd door raakten dat alle bewegingen, woorden, blikken en kledingstukken werden uitvergroot en gebombardeerd tot ‘aanwijzingen’, die eindeloos werden besproken bij koffieautomaten en in apps. Tot Molloot schopte ik het daardoor nooit. Toch bleef ik hangen, voornamelijk omdat mijn kinderen jaren geleden werden gegrepen door het WIDM-virus. Onverstoorbaar kijken we zondags samen terug. De telefoon blijft uit tot ná de aftiteling, want zelfs daarna kunnen er nog apen uit mouwen komen. Dit jaar hebben mijn dochters wederom afgeteld tot januari. Ik blijk patriottistisch aangaande dorpsgenoten. Bij het lezen over deelname van Justin Mooijer, die ik niet persoonlijk ken, werd mijn fanatisme aangewakkerd. Een feitje dat ik geheimhield voor de Molloten thuis. Not amused was ik daarom, toen ik zondagochtend na de eerste aflevering beneden kwam en mijn bloedjes stiekem het eerste halfuur hadden gekeken. Eentje riep schuldbewust doch enthousiast om het ijs te breken: ,,Er doet een ‘Volledammer’ mee!” Ik moest even verwerken dat ze zonder mij waren begonnen, maar schoof gezellig aan en dwong ze het halfuur terug te spoelen. Na een kwart eeuw blijf ik hopen op deelname. Of zou ik Rik van de Westelaken mogen opvolgen? Ik oefen bij deze alvast: ,,Wie denk jij, wie de Mol is?” |Doorsturen

