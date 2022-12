Nostalgie in optima forma

Een paar jaar geleden trokken Martine Bond, Simon Tol (Stein) en Arnold Mühren volle zalen in het land, met liedjes uit de Evergreen TOP 1000. Er was destijds zoveel animo voor deze show ashow, die inmiddels ook heel succesvol het land doorkruist.

Door: Joop Gijzen

De zangers waren deze keer Simon Stein en Kelly Veerman, inderdaad de zoon van Harmen. Ze werden muzikaal bijgestaan door de bandleden van de formatie Trots, waar Kelly de frontman van is. Bart Klomp (drums), Berry Jansen (bas), Marco Hoogland (toetsen) en Ruud Schouten (zang, gitaar) bleken uitstekende muzikanten te zijn. Om half negen ging het doek op en werden foto’s van de originele artiesten op een groot scherm geprojecteerd. Als warmmaker verscheen er een filmpje van DJ Daniël Dekker, die een inleidend praatje hield over de Evergreen TOP 1000. Vanaf het eerste nummer, ‘Pretty Woman’ (Roy Orbison), was het publiek enthousiast. Dit werd alleen maar groter bij ‘Your Song’ (Elton John), ‘Roller Coaster’ (Danny Vera), ‘To Love Somebody’ (Bee Gees) en ‘I’m A Believer’ (Monkees). De anekdotes van Simon en Kelly bij diverse nummers hadden hier een duidelijke meerwaarde, vooral de prachtige verhalen over Cees Veerman.

Eerbetoon

Deze avond was namelijk ook een eerbetoon aan Cees ‘Poes’ Veerman, de in 2014 veel te vroeg overleden zanger van The Cats. Cees was overigens niet alleen een prima zanger, maar ook schrijver van legendarische Cats nummers als ‘The End Of The Show’, ‘Without Your Love’, 'Remember The Good Times' en het in Volendam erg geliefde 'Walk Through The Fields'. Overigens vertelde Kelly – neefje van ome Cees – ook nog even waar de bijnaam ‘Poes’ vandaan kwam. ‘God Only Knows’ van The Beach Boys is een moeilijk nummer om te zingen en te spelen. Met 3-stemmige zang, uitstekend toetsenwerk en dito gitaarspel, lukte het echter prima. Grote klasse. Hetzelfde geldt voor ‘Here Comes The Sun’, een nummer van The Beatles, of beter gezegd een nummer van George Harrison, de meest ondergewaardeerde Beatle. Toch is ‘Here Comes The Sun’ het meest gestreamde Beatles lied. Het publiek zong massaal mee bij Nederlandse liedjes als ‘Avond’ (Boudewijn de Groot) en ‘Foto Van Vroeger’ (Rob de Nijs). Na het zingen van dit laatste lied klapte Simon naar de foto van Rob de Nijs en zei: “Deze is voor jou, Rob.” Het meezingen van ‘Het Dorp’ (Wim Sonneveld) werd het publiek erg makkelijk gemaakt, omdat de tekst hiervan op het grote scherm verscheen.

Van Cees Veerman werden onder meer de liedjes ‘Remember The Good Times’ en ‘Without Your Love’ gezongen. Simon: ,,Ik vind dit nummer een van de mooiste liedjes van The Cats.” Heel bijzonder was ook het lied ‘t ‘uis An De Aidammerweg’. Dit nummer werd in het ‘Volendams’ gezongen en werd geschreven door Karel Veerman, de broer van Cees en Harmen, destijds in verband met het 40-jarig huwelijk van z’n ouders. Op de achtergrond verscheen een foto van hun ouderlijk huis. Het bijbehorende verhaal van Simon en Kelly, bracht bij sommige mensen toch wel wat emotie teweeg. Hier en daar werd er zelfs een traantje weggepinkt.

Ovationeel applaus

Terwijl het een avond was met zitplaatsen, stond bij de laatste liedjes als ’Brown Eyed Girl’ (Van Morrison) en ‘Great Balls Of Fire (Jerry Lee Lewis) iedereen te dansen en te zingen. Het was zelfs een beetje on-Volendams. Misschien komt het ook omdat ongeveer de helft van het publiek bestond uit ‘vreemde lui’ en die durven toch meestal wat eerder de dansvloer op. Bij ‘End Of The Show’ (Cees Veerman) was er geen houden meer aan. Het publiek trok massaal op naar het podium en beloonde de artiesten met een ovationeel applaus. Het was een heerlijke nostalgische avond, een reis door de tijd en de verschillende muziekstijlen, met prachtige evergreens en prima zangers en muzikanten. Niet alleen het publiek genoot, maar ook de artiesten zelf. Dat zag je duidelijk terug op het podium. Het geluid en het licht werden prima verzorgd door Dennis Drum, Johan Bogaard en de eenmalige ‘sidekick’ Jaap de Witte. Het publiek bestond vooral uit ‘oudere jongeren’, een doelgroep waarvoor op muzikaal gebied eigenlijk niet zo gek veel wordt georganiseerd, maar die wel een doelgroep is, die graag meer van zulke avonden zou willen meemaken, een doelgroep die enthousiast is en echt komt om te luisteren. Dat deze avonden aanslaan bij het publiek, betekent toch wel dat hier veel behoefte aan is. Het mooiste geschenk dat je echter kunt krijgen, is een nieuwe dag om te leven. Dus: Zet de t.v. af en het leven aan en ga bijvoorbeeld eens op 9 april 2023 naar de theatervoorstelling van de Evergreen Top 1000 Live in De Jozef.

Foto's: Robert Gort